ЦБ не видит системных рисков для финансового рынка, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России не видит системных рисков для финансового рынка в настоящий момент.

ЦБ рекомендует банкам внимательно следить за состоянием заемщиков и при необходимости создавать резервы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Банк России не видит системных рисков для финансового рынка в настоящий момент, с отдельными кредитными организациями ведется надзорная работа, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Системно таких рисков нет, мы регулярно доклады представляем о рисках на финансовом рынке, анализируем их, показываем, мы достаточно публичные здесь и прозрачные", - ответила она на вопрос, есть ли сейчас какие-то риски, которые в настоящее время российский финансовый рынок склонен недооценивать.

При этом ЦБ рекомендует банкам внимательно смотреть на состояние заемщиков, где нужно создавать резервы.