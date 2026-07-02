ЦБ не видит системных рисков для финансового рынка, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России не видит системных рисков для финансового рынка в настоящий момент.
- ЦБ рекомендует банкам внимательно следить за состоянием заемщиков и при необходимости создавать резервы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Банк России не видит системных рисков для финансового рынка в настоящий момент, с отдельными кредитными организациями ведется надзорная работа, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Системно таких рисков нет, мы регулярно доклады представляем о рисках на финансовом рынке, анализируем их, показываем, мы достаточно публичные здесь и прозрачные", - ответила она на вопрос, есть ли сейчас какие-то риски, которые в настоящее время российский финансовый рынок склонен недооценивать.
При этом ЦБ рекомендует банкам внимательно смотреть на состояние заемщиков, где нужно создавать резервы.
"Ситуация очень неоднородная по секторам, банки должны за этим следить, а каких-то рисков, которые бы они недооценивали, системно мы не видим. С отдельными банками ведется надзорная работа", - добавила она.