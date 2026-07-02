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ЦБ не видит системных рисков для финансового рынка, заявила Набиуллина - РИА Новости, 02.07.2026
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13:58 02.07.2026
ЦБ не видит системных рисков для финансового рынка, заявила Набиуллина

Набиуллина: Банк России не видит сейчас системных рисков для финансового рынка

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России не видит системных рисков для финансового рынка в настоящий момент.
  • ЦБ рекомендует банкам внимательно следить за состоянием заемщиков и при необходимости создавать резервы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Банк России не видит системных рисков для финансового рынка в настоящий момент, с отдельными кредитными организациями ведется надзорная работа, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Системно таких рисков нет, мы регулярно доклады представляем о рисках на финансовом рынке, анализируем их, показываем, мы достаточно публичные здесь и прозрачные", - ответила она на вопрос, есть ли сейчас какие-то риски, которые в настоящее время российский финансовый рынок склонен недооценивать.
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При этом ЦБ рекомендует банкам внимательно смотреть на состояние заемщиков, где нужно создавать резервы.
"Ситуация очень неоднородная по секторам, банки должны за этим следить, а каких-то рисков, которые бы они недооценивали, системно мы не видим. С отдельными банками ведется надзорная работа", - добавила она.
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