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Карты Visa и Mastercard постепенно выводят из оборота, сообщила Набиуллина - РИА Новости, 02.07.2026
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13:50 02.07.2026 (обновлено: 13:52 02.07.2026)
Карты Visa и Mastercard постепенно выводят из оборота, сообщила Набиуллина

Набиуллина: карты Visa и Mastercard уже постепенно выводятся из оборота

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карты Visa и Mastercard постепенно выводятся из оборота в России.
  • Доля карты «Мир» в объеме операций составляет 75%, выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать.
  • НСПК, оператор системы «Мир», предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по картам Visa и Mastercard, а с начала 2028 года обнулить ее.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Карты Visa и Mastercard постепенно выводятся из оборота, но окончательных сроков, когда этот процесс завершится, Центробанк не ставит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Финансовом конгрессе ЦБ.
"Объективно складывается так, что эти карты, ну они называются Visa и Mastercard, но по сути дела у них функционал, как у карт "Мир". И, на наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота. Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не ставим", - ответила глава ЦБ на вопрос корреспондента РИА Новости о том, могут ли карты Visa и Mastercard быть выведены из оборота уже в текущем году.
В России основной картой является "Мир" - ее доля в объеме операций составляет 75%. Но выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир", она предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним: с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года обнулить.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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РоссияЭльвира НабиуллинаVisa, Inc.MasterCard, Inc.Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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