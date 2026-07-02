Карты Visa и Mastercard постепенно выводят из оборота, сообщила Набиуллина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости . Карты Visa и Mastercard постепенно выводятся из оборота, но окончательных сроков, когда этот процесс завершится, Центробанк не ставит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Финансовом конгрессе ЦБ.

В России основной картой является "Мир" - ее доля в объеме операций составляет 75%. Но выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир", она предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним: с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года обнулить.