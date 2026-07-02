Карты Visa и Mastercard постепенно выводят из оборота, сообщила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Карты Visa и Mastercard постепенно выводятся из оборота в России.
- Доля карты «Мир» в объеме операций составляет 75%, выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать.
- НСПК, оператор системы «Мир», предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по картам Visa и Mastercard, а с начала 2028 года обнулить ее.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Карты Visa и Mastercard постепенно выводятся из оборота, но окончательных сроков, когда этот процесс завершится, Центробанк не ставит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Финансовом конгрессе ЦБ.
"Объективно складывается так, что эти карты, ну они называются Visa и Mastercard, но по сути дела у них функционал, как у карт "Мир". И, на наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота. Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не ставим", - ответила глава ЦБ на вопрос корреспондента РИА Новости о том, могут ли карты Visa и Mastercard быть выведены из оборота уже в текущем году.
В России основной картой является "Мир" - ее доля в объеме операций составляет 75%. Но выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир", она предложила постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по ним: с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года обнулить.