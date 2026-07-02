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Мюзикл "Вальс-бостон" представят на "Театральном бульваре" в Москве - РИА Новости, 02.07.2026
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15:36 02.07.2026 (обновлено: 17:47 02.07.2026)
Мюзикл "Вальс-бостон" представят на "Театральном бульваре" в Москве

Фрагменты мюзикла "Вальс-бостон" по хитам Розенбаума представят в Парке Горького

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАктеры в сцене из мюзикла "Вальс-бостон"
Актеры в сцене из мюзикла Вальс-бостон - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Фрагменты из мюзикла "Вальс-бостон" (16+) по хитам Александра Розенбаума представят 8 июля на Пушкинской набережной в Парке Горького в рамках фестиваля "Театральный бульвар", сообщают организаторы.
"Вальс-бостон" — мюзикл, в котором знакомые нескольким поколениям композиции Розенбаума становятся частью драматической истории о любви, взрослении, выборе и цене собственных решений. Действие переносит зрителей в Ростов-на-Дону начала XX века: студент-медик Константин Ромашин по воле случая спасает жизнь местному вору и в одночасье оказывается втянут в опасный преступный мир, где встречает свою любовь.
Зрители познакомятся с героями постановки, атмосферой и музыкальным миром проекта, смогут задать вопросы о спектакле режиссеру-постановщику и автору пьесы Михаилу Миронову, а также музыкальному продюсеру и автору аранжировок Евгению Заготу.
Организатором III фестиваля "Театральный бульвар" выступает департамент культуры города Москвы в рамках масштабного проекта "Лето в Москве". Превращая площади, бульвары и скверы столицы в единое интерактивное пространство, фестиваль стирает границы между артистами и публикой, открывая горожанам доступ к лучшим образцам современного театрального искусства. Вход на все мероприятия свободный.
 
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