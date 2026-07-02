Мюзикл "Вальс-бостон" представят на "Театральном бульваре" в Москве

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Фрагменты из мюзикла "Вальс-бостон" (16+) по хитам Александра Розенбаума представят 8 июля на Пушкинской набережной в Парке Горького в рамках фестиваля "Театральный бульвар", сообщают организаторы.

"Вальс-бостон" — мюзикл, в котором знакомые нескольким поколениям композиции Розенбаума становятся частью драматической истории о любви, взрослении, выборе и цене собственных решений. Действие переносит зрителей в Ростов-на-Дону начала XX века: студент-медик Константин Ромашин по воле случая спасает жизнь местному вору и в одночасье оказывается втянут в опасный преступный мир, где встречает свою любовь.

Зрители познакомятся с героями постановки, атмосферой и музыкальным миром проекта, смогут задать вопросы о спектакле режиссеру-постановщику и автору пьесы Михаилу Миронову, а также музыкальному продюсеру и автору аранжировок Евгению Заготу.