Мюзикл "Вальс-бостон" представят на "Театральном бульваре" в Москве

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Фрагменты из мюзикла "Вальс-бостон" (16+) по хитам Александра Розенбаума представят 8 июля на Пушкинской набережной в Парке Горького в рамках фестиваля "Театральный бульвар", сообщают организаторы.
"Вальс-бостон" — мюзикл, в котором знакомые нескольким поколениям композиции Розенбаума становятся частью драматической истории о любви, взрослении, выборе и цене собственных решений. Действие переносит зрителей в Ростов-на-Дону начала XX века: студент-медик Константин Ромашин по воле случая спасает жизнь местному вору и в одночасье оказывается втянут в опасный преступный мир, где встречает свою любовь.
Зрители познакомятся с героями постановки, атмосферой и музыкальным миром проекта, смогут задать вопросы о спектакле режиссеру-постановщику и автору пьесы Михаилу Миронову, а также музыкальному продюсеру и автору аранжировок Евгению Заготу.
Организатором III фестиваля "Театральный бульвар" выступает департамент культуры города Москвы в рамках масштабного проекта "Лето в Москве". Превращая площади, бульвары и скверы столицы в единое интерактивное пространство, фестиваль стирает границы между артистами и публикой, открывая горожанам доступ к лучшим образцам современного театрального искусства. Вход на все мероприятия свободный.