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В Курской области пожилой мужчина пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 02.07.2026
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20:28 02.07.2026 (обновлено: 20:31 02.07.2026)
В Курской области пожилой мужчина пострадал при атаке ВСУ

В Курской области пожилой мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курской области в результате удара БПЛА ВСУ ранен 69-летний мужчина.
  • У пострадавшего минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения левой лопатки, предварительно, повреждено легкое; после оказания помощи его доставят в Курск.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пожилой мужчина ранен в результате удара БПЛА ВСУ в Курской области, врачи оказывают ему помощь на месте, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В Коренево в результате удара беспилотника ранен 69-летний мужчина. На месте медики оказывают необходимую помощь", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что у мужчины минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения левой лопатки, предварительно, повреждено легкое.
Губернатор добавил, что после оказания помощи пострадавшего доставят в Курск.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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