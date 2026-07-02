В Курской области пожилой мужчина пострадал при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Курской области в результате удара БПЛА ВСУ ранен 69-летний мужчина.

У пострадавшего минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения левой лопатки, предварительно, повреждено легкое; после оказания помощи его доставят в Курск.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пожилой мужчина ранен в результате удара БПЛА ВСУ в Курской области, врачи оказывают ему помощь на месте, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В Коренево в результате удара беспилотника ранен 69-летний мужчина. На месте медики оказывают необходимую помощь", - написал Хинштейн в канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что у мужчины минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения левой лопатки, предварительно, повреждено легкое.