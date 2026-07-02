В Москве возбудили дело против мужчины, задевшего ножом ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который размахивал ножом в подъезде дома.
- В ходе конфликта мужчина задел ножом 11-месячного ребенка одной из участниц инцидента, однако жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.
- Личность фигуранта установлена, по предварительным данным, он был пьян.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который, по информации СМИ, размахивал ножом в подъезде дома и задел им ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице.
"В ходе мониторинга СМИ зафиксирована информация о происшествии на лестничной площадке: мужчина в ходе конфликта с двумя женщинами размахивал ножом, в результате чего телесные повреждения получил 11‑месячный ребенок одной из участниц инцидента... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "хулиганство", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что личность фигуранта установлена. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится дома.
В пресс-службе столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что 1 июля родители с ребенком возвращались домой и в подъезде увидели мужчину в неадекватном состоянии с ножом в руках. Выяснилось, что это местный житель, который, по предварительным данным, был пьян.
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