В Москве возбудили дело против мужчины, задевшего ножом ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Московские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который размахивал ножом в подъезде дома.

В ходе конфликта мужчина задел ножом 11-месячного ребенка одной из участниц инцидента, однако жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Личность фигуранта установлена, по предварительным данным, он был пьян.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который, по информации СМИ, размахивал ножом в подъезде дома и задел им ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице.

"В ходе мониторинга СМИ зафиксирована информация о происшествии на лестничной площадке: мужчина в ходе конфликта с двумя женщинами размахивал ножом, в результате чего телесные повреждения получил 11‑месячный ребенок одной из участниц инцидента... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "хулиганство", - сказали в ведомстве.

В главке добавили, что личность фигуранта установлена. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится дома.