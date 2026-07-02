Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор актеру Смольянинову*

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

В апреле Басманный суд заочно приговорил актера к восьми годам колонии общего режима с запретом администрирования сайтов сроком на четыре года. По версии следствия, в декабре 2022 — январе 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа"** сняли и опубликовали видеоинтервью со Смольяниновым*, содержащее, по мнению обвинения, ложные сведения о действиях российской армии.