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Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор актеру Смольянинову* - РИА Новости, 02.07.2026
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15:52 02.07.2026 (обновлено: 17:10 02.07.2026)
Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор актеру Смольянинову*

Мосгорсуд оставил в силе приговор Артуру Смольянинову по делу о фейках о ВС РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артур Смольянинов* осужден на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ.
  • Мосгорсуд оставил приговор без изменения, и он вступил в законную силу.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мосгорсуд оставил без изменения заочный приговор актеру Артуру Смольянинову*, осужденному на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ, сообщает Telegram-канал пресс-службы московских судов общей юрисдикции.
"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу", — говорится в сообщении.
В апреле Басманный суд заочно приговорил актера к восьми годам колонии общего режима с запретом администрирования сайтов сроком на четыре года. По версии следствия, в декабре 2022 — январе 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа"** сняли и опубликовали видеоинтервью со Смольяниновым*, содержащее, по мнению обвинения, ложные сведения о действиях российской армии.
Актер объявлен в международный розыск, ему заочно избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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