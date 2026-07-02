Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор актеру Смольянинову*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артур Смольянинов* осужден на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ.
- Мосгорсуд оставил приговор без изменения, и он вступил в законную силу.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мосгорсуд оставил без изменения заочный приговор актеру Артуру Смольянинову*, осужденному на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ, сообщает Telegram-канал пресс-службы московских судов общей юрисдикции.
"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу", — говорится в сообщении.
В апреле Басманный суд заочно приговорил актера к восьми годам колонии общего режима с запретом администрирования сайтов сроком на четыре года. По версии следствия, в декабре 2022 — январе 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа"** сняли и опубликовали видеоинтервью со Смольяниновым*, содержащее, по мнению обвинения, ложные сведения о действиях российской армии.
Актер объявлен в международный розыск, ему заочно избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Признана нежелательной организацией в России
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Признана нежелательной организацией в России