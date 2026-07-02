Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу на добропольском направлении.

У участников группы после боя были обнаружены иностранные документы западных стран.

Российские военнослужащие применили беспилотники для поражения противника.

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на добропольском направлении ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, у участников которой после боя были обнаружены иностранные документы западных стран, сообщил РИА Новости боец с позывным Перс.

По словам заместителя командира роты 177-го гвардейского полка морской пехоты, в последнее время российские подразделения стали реже сталкиваться с иностранными наемниками, однако те, с кем приходилось вести бой, отличались высокой подготовкой.

"На последних задачах сталкивались с западными наемниками. Честно скажу, меньше становится", - рассказал Перс.

По словам морпеха, после продолжительной перестрелки российские военнослужащие решили применить беспилотники для поражения противника.

"Мы поняли, что слишком рискованно перестреливаться с ними. "Птичкой" (дроном - ред.) посмотрели, где он (противник - ред.) точно сидит. Сделали сброс, он начал двигаться, его FPV-дрон добил. Потом мы подбежали, пару гранат туда закинули", - сказал военнослужащий.

После завершения боя российские бойцы осмотрели тела погибших и обнаружили документы.

"Документы проверяли — документы западных стран были. Передали их куда надо", - отметил Перс.

По его словам, участники группы были экипированы снаряжением и вооружением преимущественно натовского образца.

"Все натовское было. У кого-то даже винтовки М-серии были", - добавил морпех.