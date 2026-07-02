Рейтинг@Mail.ru
Морпехи ликвидировали группу ДРГ из западных наемников - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:43 02.07.2026
Морпехи ликвидировали группу ДРГ из западных наемников

Российские морпехи ликвидировали диверсионную группу с иностранными документами

© РИА Новости / Мария МарикянБоец отдельного отряда специального направления на позициях
Боец отдельного отряда специального направления на позициях - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Боец отдельного отряда специального направления на позициях. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу на добропольском направлении.
  • У участников группы после боя были обнаружены иностранные документы западных стран.
  • Российские военнослужащие применили беспилотники для поражения противника.
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на добропольском направлении ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, у участников которой после боя были обнаружены иностранные документы западных стран, сообщил РИА Новости боец с позывным Перс.
По словам заместителя командира роты 177-го гвардейского полка морской пехоты, в последнее время российские подразделения стали реже сталкиваться с иностранными наемниками, однако те, с кем приходилось вести бой, отличались высокой подготовкой.
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Бойцы "Востока" столкнулись с наемниками в Запорожской области
Вчера, 05:28
"На последних задачах сталкивались с западными наемниками. Честно скажу, меньше становится", - рассказал Перс.
По словам морпеха, после продолжительной перестрелки российские военнослужащие решили применить беспилотники для поражения противника.
"Мы поняли, что слишком рискованно перестреливаться с ними. "Птичкой" (дроном - ред.) посмотрели, где он (противник - ред.) точно сидит. Сделали сброс, он начал двигаться, его FPV-дрон добил. Потом мы подбежали, пару гранат туда закинули", - сказал военнослужащий.
После завершения боя российские бойцы осмотрели тела погибших и обнаружили документы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Под Харьковом ликвидировали грузинского наемника
29 июня, 21:01
"Документы проверяли — документы западных стран были. Передали их куда надо", - отметил Перс.
По его словам, участники группы были экипированы снаряжением и вооружением преимущественно натовского образца.
"Все натовское было. У кого-то даже винтовки М-серии были", - добавил морпех.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы иногда просачиваются на занятые российскими войсками территории, в том числе в российской военной форме, но их достаточно быстро ликвидируют.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала