Семнадцатилетнего подростка внесли в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несовершеннолетнего в возрасте 17 лет внесли в базу данных сайта «Миротворец».
- Подростка обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины в возрасте 9 лет.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Несовершеннолетнего в возрасте 17 лет внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные подростка были опубликованы на сайте в четверг. Несовершеннолетнего обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины. В карточке сказано, что он проезжал через КПП "Матвеев Курган" и "Куйбышево" ("Мариновка") в возрасте 9 лет.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.