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Мирошник назвал удар ВСУ по автобусу продуманной стратегией Киева - РИА Новости, 02.07.2026
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15:21 02.07.2026 (обновлено: 15:29 02.07.2026)
Мирошник назвал удар ВСУ по автобусу продуманной стратегией Киева

Мирошник назвал удар ВСУ по автобусу продуманной стратегией киевского режима

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что удар дрона ВСУ по автобусу "Минск — Анапа" является продуманной стратегией киевского режима.
  • Он добавил, что западные спонсоры Украины одобряют эту стратегию.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Удар дрона ВСУ по автобусу "Минск - Анапа" является продуманной стратегией киевского режима, которая была одобрена его западными спонсорами, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Это выстроенная и продуманная стратегия, которая проистекает из Киева не без одобрения его западных или европейских спонсоров", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныРодион МирошникБрянская область
 
 
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