Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что удар дрона ВСУ по автобусу "Минск — Анапа" является продуманной стратегией киевского режима.
- Он добавил, что западные спонсоры Украины одобряют эту стратегию.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Удар дрона ВСУ по автобусу "Минск - Анапа" является продуманной стратегией киевского режима, которая была одобрена его западными спонсорами, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.
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22 июня 2022, 17:18