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Минобороны показало кадры освобождения Пискуновки - РИА Новости, 02.07.2026
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Минобороны показало кадры освобождения Пискуновки

Минобороны показало кадры освобождения Пискуновки в ДНР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения "Южной" группировки войск освободили Пискуновку в ДНР.
  • Вооруженные силы России развернули флаг в населенном пункте.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры, на которых подразделения "Южной" группировки войск осуществляют освобождение Пискуновки в ДНР.
"Наши бойцы развернули флаг России в населенном пункте Пискуновка. Подразделения "Южной" группировки войск продолжают освобождение Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
На опубликованных кадрах видна работа Вооруженных сил России по уничтожению противника на территории населенного пункта.
В четверг российское военное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Пискуновка в ДНР.
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