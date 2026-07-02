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Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения "Южной" группировки войск освободили Пискуновку в ДНР.

Вооруженные силы России развернули флаг в населенном пункте.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры, на которых подразделения "Южной" группировки войск осуществляют освобождение Пискуновки в ДНР.

"Наши бойцы развернули флаг России в населенном пункте Пискуновка. Подразделения "Южной" группировки войск продолжают освобождение Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".

На опубликованных кадрах видна работа Вооруженных сил России по уничтожению противника на территории населенного пункта.