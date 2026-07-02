Глава Адыгеи ознакомился с ходом благоустройства лесопарка "Мэздах"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в лесопарке "Мэздах", где ознакомился с ходом третьего этапа благоустройства зоны отдыха, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В рабочей поездке приняли участие председатель кабмина региона Анзаур Керашев, первый заместитель руководителя Минстроя республики Рамазан Ляфишев, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, главный архитектор города Мадина Ачмиз, представители подрядной организации.

"Создаваемая лесопарковая зона "Мэздах" становится все более популярным местом отдыха среди жителей республики и туристов. Но это не просто проект благоустройства, а значимая часть нашей работы по повышению туристкой привлекательности региона и сохранению культурной самобытности Адыгеи. Нам важно, чтобы отдых здесь был не только комфортным, но и познавательным, чтобы наши гости могли познакомиться с богатой историей и традициями нашей республики", - сказал Кумпилов.

Лесопарковое пространство "Мэздах", находящееся на склоне хребта Нагиеж-Уашх, обустраивается в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы начались в 2024 году. На первый этап направлено 163,5 миллиона рублей. Была создана входная группа возле ранее реконструированной лестницы. Обустроены детская и спортивная, а также смотровые площадки, проложены пешеходные и велосипедные дорожки. Работы были продолжены в рамках второго этапа, на реализацию которого выделено 138,4 миллиона рублей. Установлены малые архитектурные формы, скамейки, урны, коммуникации для освещения и видеонаблюдения, аудиосистемы.

В прошлом году заявка от республики получила поддержку "Единой России" и в очередной раз победила в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с реализацией в 2026 – 2027 годах. Финансирование проекта составит 120 миллионов рублей, в том числе 107 миллионов рублей – из федеральной казны. Также в рамках реализации мероприятий по развитию туристического кода города будет выделено дополнительное финансирование на приобретение малых архитектурных форм.

За счет этих средств планируется дальнейшее выполнение работ по прокладке пешеходных и велодорожек, обустройству уличного освещения и системы видеонаблюдения, установке малых архитектурных форм. В рамках третьего этапа будет создано единое пространство для досуга и отдыха с ранее благоустроенными территориями по I и II этапам. Акцентом нового этапа станут работы по созданию познавательной тематической площадки.