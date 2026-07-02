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Празднования победы Мексики над Эквадором на ЧМ вылились в беспорядки - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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01:00 02.07.2026
Празднования победы Мексики над Эквадором на ЧМ вылились в беспорядки

При беспорядках в Мексике после победы сборной на ЧМ задержали 48 человек

© REUTERS / Daniel BecerrilСборная Мексики празднует гол Луиса Ромо в ворота команды Южной Кореи
Сборная Мексики празднует гол Луиса Ромо в ворота команды Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Daniel Becerril
Сборная Мексики празднует гол Луиса Ромо в ворота команды Южной Кореи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гвадалахаре массовые празднования победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала чемпионата мира вылились в беспорядки.
  • Задержаны 48 человек, в основном за административные правонарушения, повреждение городской инфраструктуры, вандализм и нападения на сотрудников полиции.
  • Двое полицейских получили травмы во время столкновений с наиболее агрессивными участниками беспорядков.
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Массовые празднования победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала чемпионата мира в Гвадалахаре вылились в беспорядки, в результате которых были задержаны 48 человек, двое полицейских получили травмы, сообщила газета La Jornada.
"Всего были задержаны 48 человек, в основном за административные правонарушения, повреждение городской инфраструктуры, вандализм и нападения на сотрудников муниципальной и государственной полиции", - пишет издание со ссылкой на официальные данные.
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По данным газеты, после окончания матча в центре Гвадалахары и у площади Ла Минерва, где находится главная фан-зона города, начались драки, акты вандализма и столкновения с полицией. В фан-зоне на площади Освобождения часть болельщиков прорвала ограждения, для сдерживания толпы были привлечены подразделения полиции по борьбе с беспорядками.
Как отмечает Jornada, в празднованиях в различных районах агломерации приняли участие около 160 тысяч человек, из которых порядка 120 тысяч собрались вечером у монумента Ла Минерва. Другая значительная группа находилась в историческом центре города.
Двое сотрудников полиции Гвадалахары, как сообщает газета, получили травмы во время столкновений с наиболее агрессивными участниками беспорядков. Для разгона агрессивных болельщиков правоохранители применили слезоточивый газ.
Кроме того, медицинская помощь потребовалась нескольким участникам празднований, получившим легкие травмы в результате давки, падений и драк, сообщает издание.
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