Празднования победы Мексики над Эквадором на ЧМ вылились в беспорядки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Гвадалахаре массовые празднования победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала чемпионата мира вылились в беспорядки.

Задержаны 48 человек, в основном за административные правонарушения, повреждение городской инфраструктуры, вандализм и нападения на сотрудников полиции.

Двое полицейских получили травмы во время столкновений с наиболее агрессивными участниками беспорядков.

МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Массовые празднования победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала чемпионата мира в Гвадалахаре вылились в беспорядки, в результате которых были задержаны 48 человек, двое полицейских получили травмы, сообщила газета Массовые празднования победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала чемпионата мира в Гвадалахаре вылились в беспорядки, в результате которых были задержаны 48 человек, двое полицейских получили травмы, сообщила газета La Jornada

"Всего были задержаны 48 человек, в основном за административные правонарушения, повреждение городской инфраструктуры, вандализм и нападения на сотрудников муниципальной и государственной полиции", - пишет издание со ссылкой на официальные данные.

По данным газеты, после окончания матча в центре Гвадалахары и у площади Ла Минерва, где находится главная фан-зона города, начались драки, акты вандализма и столкновения с полицией. В фан-зоне на площади Освобождения часть болельщиков прорвала ограждения, для сдерживания толпы были привлечены подразделения полиции по борьбе с беспорядками.

Как отмечает Jornada, в празднованиях в различных районах агломерации приняли участие около 160 тысяч человек, из которых порядка 120 тысяч собрались вечером у монумента Ла Минерва. Другая значительная группа находилась в историческом центре города.

Двое сотрудников полиции Гвадалахары, как сообщает газета, получили травмы во время столкновений с наиболее агрессивными участниками беспорядков. Для разгона агрессивных болельщиков правоохранители применили слезоточивый газ.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась нескольким участникам празднований, получившим легкие травмы в результате давки, падений и драк, сообщает издание.

Сборная Мексики впервые с 1986 года смогла преодолеть первый раунд плей-офф чемпионата мира. Тогда, на домашнем мундиале, команда дошла до четвертьфинала. В следующем раунде в воскресенье мексиканцы сыграют со сборной Англии.