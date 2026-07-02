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Медведев провел заседание комиссии Совбеза по миграционной политике - РИА Новости, 02.07.2026
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19:20 02.07.2026 (обновлено: 19:39 02.07.2026)
Медведев провел заседание комиссии Совбеза по миграционной политике

Медведев провел заседание комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев провел заседание Межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике.
  • На заседании обсудили выявление трудовых мигрантов и их работодателей, уклоняющихся от уплаты налогов, а также создание системы идентификации иностранных граждан по биометрическим данным в пунктах пропуска через границу.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание Межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике.
"На заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам государственной миграционной политики обсудили вопросы, связанные с выявлением трудовых мигрантов и их работодателей, которые уклоняются от уплаты налогов", - написал Медведев в "Макс".
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Зампред Совбеза отметил, что теневая занятость мигрантов – это потери поступлений в бюджеты всех уровней, при этом иностранные работники, члены их семей пользуются социальной инфраструктурой нашего государства.
"Такая ситуация создает неравные условия для добросовестных работодателей, которые соблюдают все необходимые требования", - подчеркнул Медведев в ходе заседания.
Зампред Совбеза указал, что для решения этой проблемы правительство подготовило два законопроекта, которые обязывают налоговые органы ежеквартально представлять в МВД сведения о доходах мигрантов и если этот доход отсутствует или он не достигает прожиточного минимума, то патент или разрешение на работу аннулируется. Кроме того, Медведев отметил, что законопроект предусматривает уплату иностранным работникам увеличенного авансового платежа, если он привозит в Россию своих детей и других членов семьи, которые находятся на его иждивении.
"За каждого родственника мигрант должен будет внести платеж на 50% выше стандартного. Мы с вами этот подход рассматривали на заседании нашей комиссии, одобрили его. Он справедлив, но и в целом, скажем прямо, отвечает и представлениям о справедливости граждан нашей страны", - добавил Медведев.
Также Медведев сообщил, что участники обсудили создание системы идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрическим данным в пунктах пропуска через государственную границу.
"Важно распространить этот опыт на всю территорию нашей страны, а также обеспечить учёт и контроль нахождения в нашей стране несовершеннолетних иностранных граждан", - отметил Медведев.
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