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Малашко: современная медицина – выстроенная экосистема - РИА Новости, 02.07.2026
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:25 02.07.2026
Малашко: современная медицина – выстроенная экосистема

Малашко: современная медицина – это уже проработанная экосистема

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦех по выпуску готовых лекарственных средств (ГЛС) в ампулах на заводе по производству лекарственных препаратов
Цех по выпуску готовых лекарственных средств (ГЛС) в ампулах на заводе по производству лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Цех по выпуску готовых лекарственных средств (ГЛС) в ампулах на заводе по производству лекарственных препаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Современная медицина – не просто лечение по факту болезни, это уже выстроенная экосистема, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению Валерий Малашко.
В четверг состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по здравоохранению, где были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи разным категориям граждан Беларуси и России.
"Современная медицина – не просто лечение по факту болезни, а выстроенная экосистема от профилактики и диагностики до сопровождения пациента на всех этапах жизни. Здоровье становится частью образа жизни, а не экстренной мерой", - подчеркнул Малашко.
Он отметил, что также надо привлекать молодых коллег в деятельность Союзного государства, в том числе в вопросах организации оказания медицинской помощи.
Малашко добавил, что Беларусь и Россия развивают совместные научные программы.
 
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