Малашко: современная медицина – выстроенная экосистема

Цех по выпуску готовых лекарственных средств (ГЛС) в ампулах на заводе по производству лекарственных препаратов. Архивное фото

Цех по выпуску готовых лекарственных средств (ГЛС) в ампулах на заводе по производству лекарственных препаратов

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Современная медицина – не просто лечение по факту болезни, это уже выстроенная экосистема, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению Валерий Малашко.

В четверг состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по здравоохранению, где были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи разным категориям граждан Беларуси и России.

"Современная медицина – не просто лечение по факту болезни, а выстроенная экосистема от профилактики и диагностики до сопровождения пациента на всех этапах жизни. Здоровье становится частью образа жизни, а не экстренной мерой", - подчеркнул Малашко.

Он отметил, что также надо привлекать молодых коллег в деятельность Союзного государства, в том числе в вопросах организации оказания медицинской помощи.