В Госдуме рассказали о новых полномочиях фельдшеров с 1 сентября

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября 2026 года фельдшеры в России смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии при отсутствии специалиста.
- Действия фельдшера должны быть согласованы с врачом из диспансерного отделения наркологического диспансера или больницы.
- Приказ Минздрава РФ также впервые подробно регламентирует работу отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения, устанавливая единые требования к их оснащению, штатному составу и организации работы.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Фельдшеры в России с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии, если в медицинской организации отсутствует данный специалист, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"С 1 сентября 2026 года вступает в силу новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", утвержденный приказом Минздрава РФ. Одно из важных изменений касается доступности помощи: если в медицинской организации нет врача психиатра-нарколога, первичную доврачебную помощь сможет оказать фельдшер", - сказала Дрожжина.
Парламентарий уточнила, что в таком случае действия фельдшера должны быть согласованы с врачом диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы. По ее словам, это позволит быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит.
"Кроме того, приказ впервые подробно регламентирует работу отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения: устанавливаются единые требования к их оснащению, штатному составу и организации работы. Это поможет сделать процедуру более понятной и унифицированной по всей стране", - заключила она.
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15 февраля, 13:20