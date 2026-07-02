В Госдуме рассказали о новых полномочиях фельдшеров с 1 сентября

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года фельдшеры в России смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии при отсутствии специалиста.

Действия фельдшера должны быть согласованы с врачом из диспансерного отделения наркологического диспансера или больницы.

Приказ Минздрава РФ также впервые подробно регламентирует работу отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения, устанавливая единые требования к их оснащению, штатному составу и организации работы.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Фельдшеры в России с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии, если в медицинской организации отсутствует данный специалист, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

"С 1 сентября 2026 года вступает в силу новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", утвержденный приказом Минздрава РФ. Одно из важных изменений касается доступности помощи: если в медицинской организации нет врача психиатра-нарколога, первичную доврачебную помощь сможет оказать фельдшер", - сказала Дрожжина

Парламентарий уточнила, что в таком случае действия фельдшера должны быть согласованы с врачом диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы. По ее словам, это позволит быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит.