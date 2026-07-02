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В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания - РИА Новости, 02.07.2026
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10:19 02.07.2026 (обновлено: 12:57 02.07.2026)
В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания

В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания на площади 100 квадратов

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAXПожар в коммерческом здании в Махачкале
Пожар в коммерческом здании в Махачкале - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAX
Пожар в коммерческом здании в Махачкале
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале горит кровля четырехэтажного коммерческого здания.
  • Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.
МАХАЧКАЛА, 2 июл - РИА Новости. Кровля четырехэтажного коммерческого здания горит в Махачкале на площади 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Дагестану.
«
"В Махачкале происходит горение кровли четырехэтажного коммерческого здания, предварительно, площадь возгорания - около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что здание расположена на улице А. Исмаилова, 95. Согласно данным на "Яндекс.Карты", там находится магазин одежды и магазин автотоваров.
"В настоящее время огнеборцы МЧС России ведут активную борьбу с огнем, не допуская распространения пламени на нижележащие этажи и соседние строения. Информация о пострадавших на данный момент не поступало", - говорится в канале управления на платформе "Макс".
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