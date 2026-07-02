В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания

МАХАЧКАЛА, 2 июл - РИА Новости. Кровля четырехэтажного коммерческого здания горит в Махачкале на площади 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Дагестану.

"В Махачкале происходит горение кровли четырехэтажного коммерческого здания, предварительно, площадь возгорания - около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что здание расположена на улице А. Исмаилова, 95. Согласно данным на "Яндекс.Карты", там находится магазин одежды и магазин автотоваров.