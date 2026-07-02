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Мадьяр предложил снять с должности главу управления по СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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13:03 02.07.2026
Мадьяр предложил снять с должности главу управления по СМИ

Мадьяр предложил уволить главу Национального управления по СМИ

© AP Photo / Marius BurgelmanПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил с предложением снять с должности председателя Национального управления по СМИ и коммуникациям Андраша Колтаи.
  • Петер Мадьяр сообщил об этом на своей странице в социальной сети Facebook*.
БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил с предложением снять с должности председателя Национального управления по СМИ и коммуникациям Андраша Колтаи.
"По моему предложению сегодня глава Национального управления по СМИ Андраш Колтаи будет отправлен в отставку", - сообщил на своей странице в социальной сети Facebook* Мадьяр.
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В 2021 году Колтаи возглавил формально независимую государственную организацию, отвечающую за регулирование новостных агентств. Срок его полномочий истек на прошлой неделе вместе со сроками полномочий руководителей государственных СМИ после принятия поправок в закон о средствах массовой информации.
Парламент Венгрии в конце июня одобрил закон о реформе государственных СМИ. Его поддержали 145 депутатов, против было 39. По закону через 30 дней ликвидируются государственные медиахолдинги, на их месте создаются независимые организации, органом надзора за СМИ станет независимый общественный совет, состоящий из шести представителей пополам от правящей и оппозиционной парламентской групп - не связанных напрямую ни с одной из партий - и трех представителей от профессионального медиасообщества.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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