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Львова-Белова попросила МККК помочь в воссоединении россиян с детьми из ЕС - РИА Новости, 02.07.2026
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17:20 02.07.2026

Львова-Белова попросила МККК помочь в воссоединении россиян с детьми из ЕС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила Международный Комитет Красного Креста помочь в воссоединении родителей из России с детьми, разыскиваемыми на территории стран ЕС.
  • Отдельное внимание было уделено обсуждению преступлений Украины в отношении российских детей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что попросила Международный Комитет Красного Креста (МККК) помочь в воссоединении родителей из России с детьми, разыскиваемыми на территории стран Евросоюза.
Детский омбудсмен в своем канале на платформе "Макс" сообщила, что провела встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич.
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"Отметила случаи, когда родители, проживающие в России, разыскивают своих детей на территории стран Европейского союза, и попросила МККК помочь в воссоединении семей", - написала Львова-Белова.
Она подчеркнула, что также обсудила с главой МККК воссоединение детей с семьями, проживающими в России, на Украине и в третьих странах. В ходе встречи омбудсмен поблагодарила МККК за помощь в передаче ребят родственникам, организации трансферов, гуманитарного коридора и проживания родителей.
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"Сейчас готовы документы для воссоединения четырех детей с близкими на Украине. Однако из-за регулярных обстрелов и ударов ВСУ организовать их выезд пока не представляется возможным", - уточнила детский омбудсмен.
Львова-Белова добавила, что отдельное внимание во время встречи было уделено обсуждению преступлений Украины в отношении российских детей: гибели и ранениям несовершеннолетних, ударам по гражданской инфраструктуре, а также фактам вовлечения подростков в террористическую и диверсионную деятельность.
"Такие вопросы требуют постоянного диалога, доверия и совместной кропотливой работы. Надеемся и впредь на конструктивное сотрудничество в интересах детей и семей", - отметила она.
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РоссияУкраинаМария Львова-БеловаМирьяна СполяричМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы Украины
 
 
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