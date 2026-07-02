Львова-Белова попросила МККК помочь в воссоединении россиян с детьми из ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила Международный Комитет Красного Креста помочь в воссоединении родителей из России с детьми, разыскиваемыми на территории стран ЕС.

Отдельное внимание было уделено обсуждению преступлений Украины в отношении российских детей.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что попросила Международный Комитет Красного Креста (МККК) помочь в воссоединении родителей из России с детьми, разыскиваемыми на территории стран Евросоюза.

Мирьяной Сполярич. Детский омбудсмен в своем канале на платформе "Макс" сообщила, что провела встречу с президентом МККК

"Отметила случаи, когда родители, проживающие в России, разыскивают своих детей на территории стран Европейского союза, и попросила МККК помочь в воссоединении семей", - написала Львова-Белова.

Она подчеркнула, что также обсудила с главой МККК воссоединение детей с семьями, проживающими в России, на Украине и в третьих странах. В ходе встречи омбудсмен поблагодарила МККК за помощь в передаче ребят родственникам, организации трансферов, гуманитарного коридора и проживания родителей.

"Сейчас готовы документы для воссоединения четырех детей с близкими на Украине. Однако из-за регулярных обстрелов и ударов ВСУ организовать их выезд пока не представляется возможным", - уточнила детский омбудсмен.

Львова-Белова добавила, что отдельное внимание во время встречи было уделено обсуждению преступлений Украины в отношении российских детей: гибели и ранениям несовершеннолетних, ударам по гражданской инфраструктуре, а также фактам вовлечения подростков в террористическую и диверсионную деятельность.