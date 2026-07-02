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Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями после начала СВО - РИА Новости, 02.07.2026
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16:58 02.07.2026
Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями после начала СВО

Львова-Белова: с начала СВО 30 детей воссоединились с семьями в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала СВО при содействии аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка 30 детей воссоединились с семьями в России, 141 ребенок — на Украине и в других странах.
  • Мария Львова-Белова отметила, что в подавляющем числе случаев воссоединения произошли при непосредственном участии МККК.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с начала СВО при содействии ее аппарата 30 детей воссоединились с семьями в России, 141 ребенок на Украине и в других странах.
Детский омбудсмен отметила, что встретилась с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.
"Всего с начала СВО при нашем содействии 30 детей из 22 семей вернулись к своим близким в России. Еще 141 ребенок из 114 семей воссоединился с родными на территории Украины и третьих стран. В подавляющем числе случаев – при непосредственном участии МККК", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями на Украине
2 апреля, 19:41
 
В миреРоссияУкраинаМария Львова-БеловаМирьяна СполяричМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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