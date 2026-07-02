Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями после начала СВО

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с начала СВО при содействии ее аппарата 30 детей воссоединились с семьями в России, 141 ребенок на Украине и в других странах.