Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями после начала СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала СВО при содействии аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка 30 детей воссоединились с семьями в России, 141 ребенок — на Украине и в других странах.
- Мария Львова-Белова отметила, что в подавляющем числе случаев воссоединения произошли при непосредственном участии МККК.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с начала СВО при содействии ее аппарата 30 детей воссоединились с семьями в России, 141 ребенок на Украине и в других странах.
Детский омбудсмен отметила, что встретилась с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.
"Всего с начала СВО при нашем содействии 30 детей из 22 семей вернулись к своим близким в России. Еще 141 ребенок из 114 семей воссоединился с родными на территории Украины и третьих стран. В подавляющем числе случаев – при непосредственном участии МККК", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".