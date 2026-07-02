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Более 20 активностей откроются в "Лужниках" на Дне Московского спорта - РИА Новости, 02.07.2026
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08:30 02.07.2026
Более 20 активностей откроются в "Лужниках" на Дне Московского спорта

На Дне Московского спорта гостям будут доступны свыше 20 активностей

© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города МосквыБолее 20 активностей откроются в "Лужниках" на Дне Московского спорта
Более 20 активностей откроются в Лужниках на Дне Московского спорта - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города Москвы
Более 20 активностей откроются в "Лужниках" на Дне Московского спорта
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. День Московского спорта пройдет 4 июля в олимпийском комплексе "Лужники" во второй раз в этом году, будут доступны более 20 тематических зон, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.
Мероприятие пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". Гостей ждут соревнования, мастер-классы, тренировки, фан-встречи с известными спортсменами и автограф-сессия с Матвеем Сафоновым. Дополнит программу концерт с участием Zivert, Севиль (Artik&Asti), Елки, Мари Краймбрери и других артистов.

Для москвичей и гостей столицы будут доступны более 20 тематических зон с разными активностями: гидрофлай, экстрим-парк, сайклинг, брейк-данс, стритбол, шахматы, активности и мастер-классы для детей, женские тренировки и многое другое.

Самым ожидаемым гостем мероприятия, который примет участие в автограф-сессии станет вратарь сборной России и знаменитого французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов. На фан-встрече можно будет задать вопросы спортсменам: Евгению Плющенко, Алексею Ягудину, Андрею Аршавину, Анне Щербаковой, а также пообщаться и поиграть в настольный теннис с актером Иваном Янковским.
Также пройдут мастер-классы, квизы и автограф-сессии. Любители футбола смогут поучаствовать в турнирах по мини-футболу, а также в этот день на Большой спортивной арене состоится финал медийной лиги.

Все желающие смогут посетить экстрим-парк и пройти полосу препятствий вместе с участниками шоу "Суперниндзя". Принять участие в соревнованиях по ГТО и семейных турнирах на силу и скорость в зоне "Мама, папа, я". Гостей ждут мастер-классы от спортсменов по воркауту, игры в стритбол, сайклинг заезды и тренировки по степ-аэробике под барабанное шоу и диджей-сеты и многое другое. А также можно будет посетить функциональную тренировку с фитнес-резинками от семьи Яшанькиных.

В течение дня для девушек будут доступны разные направления тренировок: функционал, барре, пилатес, йога, фитбоксинг и растяжка от команды Smstretching.

Для любителей интеллектуального спорта будут организованы шашки, шахматы и турниры по кубику Рубику.

Для детей будет работать зона с мастер-классами по гимнастике, авиамоделированию, радиоуправляемыми машинками и другими активности.

Завершится праздник концертом, который начнется с 13:00. Вход свободный. Для участия в некоторых активностях потребуется предварительная регистрация.
 
МоскваМари КраймбрериАлексей ЯгудинАнна ЩербаковаЛужники
 
 
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