Воробьев обсудил с главой подмосковного Лотошино итоги работы за пять лет

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой муниципального округа Лотошино Екатериной Долгасовой, в рамках которой подвели итоги работы за пять лет, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

"Екатерина Леонидовна, это для вас родной округ, много лет работаете, глубоко погружены в вопросы, которые волнуют жителей. Лотошино – одна из отдаленных территорий, которая требует особого внимания. Расскажите, как обстоят дела, какие планы, что больше всего волнует людей", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он уточнил, что в школах №1 и №2 после капремонта по президентской программе появились современные учебные классы, новое оборудование. Продолжают оснащать больницу, открыли три новых ФАПа, благоустраивают общественные пространства. В этом году в Лотошино завершился ремонт автостанции. Сейчас приступают к капремонту моста через реку Русса. Это звено дороги регионального значения, которая связывает Минское, Новорижское и Ленинградское шоссе. Кроме того, реализуют в округе масштабную программу модернизации ЖКХ.

Глава доложила губернатору, что программа модернизации теплоснабжения охватывает 2/3 жителей мунициального округа Лотошино. В прошлом году реконструировали четыре котельные на улице Спортивная и улице Ветеринарная в поселке Лотошино, в селе Микулино и деревне Михалево. В течение нескольких лет также планируют капитально отремонтировать котельные в поселках Новолотошино, Большая Сестра, Кировский (2), Лотошино (2), деревнях Доры, Монасеино, Савостино, Введенское, Ушаково, Кульпино, Ошейкино и так далее.

"У нас в округе более 20 котельных, и все они входят в программу модернизации ЖКХ. Четыре мы уже отремонтировали – это не просто оборудование, но и теплосети в том числе ввод в каждый многоквартирный дом. Положительные изменения затронули более 5 тысяч жителей. В планах на 2026-2027 годы - вторая котельная в селе Микулино, деревне Кульпино, в поселке Лотошино и так далее", — отметила глава.

За пять лет в округе по президентской программе капитально отремонтировали Лотошинские школы №1 и №2 (1,1 тысячи учащихся), а также обновили детские сады "Солнышко" и "Мечта", где появились дополнительные ясельные группы (430 воспитанников), учреждение допобразования. В планах на 2026-2027 годы завершить капремонт Детской школы искусств, где занимается больше 300 ребят.

"Сейчас ремонтируем Детскую школу искусств в поселке Лотошино. Ранее мы уже закупили в учреждение музыкальные инструменты, а теперь обновляем само здание, где занимаются 327 ребят", — указала Долгасова.

Кроме того, за это время в округе отремонтировали Лотошинскую больницу (входные группы, приемный покой и так далее), амбулатории в селе Микулино и деревне Ошейкино, а также открыли три новых ФАПа в деревнях Введенское, Калицино и Михалево. В 2026-м в медучреждения поступило 65 единиц оборудования – аппарат для наркоза, УЗИ, дефибрилляторы и так далее. В планах до конца года - еще 12 единиц (стоматологические установки, дентальный рентген и так далее). Большое внимание уделяется привлечению кадров – только за последние полгода в разные отделения Лотошинской больницы трудоустроились14 медиков, в том числе пять врачей.

Активно в округе реализуется и программа благоустройства. За несколько лет облагородили парк "Славянской дружбы" со стелой "Населенный пункт воинской доблести", прибрежную зону Красного Ручья и сквер в поселке Кировском.

Глава рассказала губернатору, что этой весной завершили капремонт Лотошинской автостанции - обновили кровлю, помещения вокзала, фасад и перрон. За пять лет в округе также отремонтировали 98 дорог общей протяженностью более 139 километров. В планах на 2026-2027 годы - завершить капремонт моста через реку Русса (автодорога "Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка").

"Сейчас, чтобы в деревне Введенское доехать от одной улицы до другой (расположенной на противоположной стороне реки), нужно потратить 40 минут. Поэтому в этом году мы приступили к капремонту моста через реку Русса, о котором очень просили наши жители. Планируем запустить транспортный поток по нашей основной артерии, соединяющей два поселения — село Микулино и поселок Лотошино, в 2026 году", — рассказала Долгасова.

Переходя к теме экономики, глава отметила, что за последние несколько лет в округе запустили производство соков, начали производить металлические изделия и запустили комплекс по производству кормов для животных и птиц с элеватором. Общий объем инвестиций – 164,5 миллиона рублей. Одна компания реализует инвестпроекты по выращиванию овощей и зерновых на площади в 30 тысяч гектаров (инвестиции — 171 миллион рублей), а также строительству комплекса по приемке, очистке и сушке зерна мощностью 50 тонн/час (100 миллионов рублей). Также планирует расширять производство рыбокомбинат (415 миллионов рублей).