В Архангельской области шесть человек пострадали в ДТП с легковушкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пинежском районе Архангельской области произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Ларгус», который съехал в кювет и перевернулся.
- В результате аварии пострадали шесть человек, трое из них были госпитализированы, еще трое направлены на амбулаторное лечение.
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате опрокидывания легкового автомобиля в Пинежском районе Архангельской области, сообщили в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона.
Авария произошла в среду на 239-м километре автодороги Архангельск - Мезень в Пинежском округе.
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"Автомобиль "Лада Ларгус" съехал в кювет, перевернулся несколько раз и встал на крышу... В результате ДТП пострадали шесть человек. Трое госпитализированы санитарной авиацией в Архангельскую областную клиническую больницу, еще трое направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
По данным агентства, на место происшествия выезжали бригады медиков, полиция и расчет пожарной части из Пинеги.
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