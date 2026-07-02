В Архангельской области шесть человек пострадали в ДТП с легковушкой

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"Автомобиль "Лада Ларгус" съехал в кювет, перевернулся несколько раз и встал на крышу... В результате ДТП пострадали шесть человек. Трое госпитализированы санитарной авиацией в Архангельскую областную клиническую больницу, еще трое направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.