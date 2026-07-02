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В Архангельской области шесть человек пострадали в ДТП с легковушкой - РИА Новости, 02.07.2026
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12:09 02.07.2026 (обновлено: 13:35 02.07.2026)
В Архангельской области шесть человек пострадали в ДТП с легковушкой

В Архангельской области 6 человек пострадали в ДТП с легковушкой

© Фото : Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области/ВКонтактеНа месте опрокидывания легкового автомобиля в Пинежском районе Архангельской области. 2 июля 2026
На месте опрокидывания легкового автомобиля в Пинежском районе Архангельской области. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области/ВКонтакте
На месте опрокидывания легкового автомобиля в Пинежском районе Архангельской области. 2 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пинежском районе Архангельской области произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Ларгус», который съехал в кювет и перевернулся.
  • В результате аварии пострадали шесть человек, трое из них были госпитализированы, еще трое направлены на амбулаторное лечение.
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате опрокидывания легкового автомобиля в Пинежском районе Архангельской области, сообщили в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона.
Авария произошла в среду на 239-м километре автодороги Архангельск - Мезень в Пинежском округе.
«
"Автомобиль "Лада Ларгус" съехал в кювет, перевернулся несколько раз и встал на крышу... В результате ДТП пострадали шесть человек. Трое госпитализированы санитарной авиацией в Архангельскую областную клиническую больницу, еще трое направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
По данным агентства, на место происшествия выезжали бригады медиков, полиция и расчет пожарной части из Пинеги.
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