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Ликсутов: в ОЭЗ Москвы в выпуск медтехники вложили почти 10 млрд рублей - РИА Новости, 02.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:08 02.07.2026
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы в выпуск медтехники вложили почти 10 млрд рублей

Ликсутов: в ОЭЗ Москвы в выпуск медтехники инвестировали порядка 10 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ Москвы в выпуск медтехники вложили почти 10 млрд рублей
В ОЭЗ Москвы в выпуск медтехники вложили почти 10 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ Москвы в выпуск медтехники вложили почти 10 млрд рублей
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. За I квартал 2026 резиденты столичной особой экономической зоны "Технополис Москва" вложили в выпуск высокотехнологических медицинских изделий порядка 10 миллиарда рублей, цифра выросла в 1,1 раза по сравнению со схожим периодом в 2025 году, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что столица всесторонне поддерживает стратегически важные отрасли по поручению московского градоначальника Сергея Собянина.
"На базе столичной ОЭЗ более десяти предприятий-резидентов разрабатывают и производят инновационное медицинское оборудование для оказания экстренной помощи, бионические протезы, глюкометры, аппараты для ультразвуковой диагностики и искусственной вентиляции легких. Их совокупный объем инвестиций за время работы в особой экономической зоне составил почти 10 миллиардов рублей, а число созданных рабочих мест превысило тысячу", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.
Наибольшие инвестиции вложил резидент, который планирует выпуск титановых имплантов и комплектующих для ортопедии и травматологии. Объем вложений составил 3,6 миллиарда рублей. Сумму более 2,3 миллиарда рублей направил производитель изделий для стомированных пациентов.
Девять резидентов особой экономической зоны инвестируют в науку и разработки. Объем вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составил более 1 миллиарда рублей. Среди лидеров – производители бионических протезов и изделий для экстренной помощи, которые инвестировали более 770 миллионов рублей.
За 20 лет работы ОЭЗ "Технополис Москва" превратился в базовый хаб промышленности и центр притяжения технологических компаний. На десяти площадках зоны расположены производства свыше 240 предприятий. Общая площадь ОЭЗ – 430 гектаров.
Столица активно развивает инвестклимат и промышленный потенциал. Благодаря решениям Москвы увеличивается показатель производительности труда, а производства становятся эффективнее. Такие мероприятия вносят вклад в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее Ликсутов рассказал, что интроскопы производства столичной ОЭЗ установили на причалах Москвы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовПоддержка бизнесаМосква
 
 
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