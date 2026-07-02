В ОЭЗ Москвы в выпуск медтехники вложили почти 10 млрд рублей

В ОЭЗ Москвы в выпуск медтехники вложили почти 10 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба ДИПП В ОЭЗ Москвы в выпуск медтехники вложили почти 10 млрд рублей

Ликсутов: в ОЭЗ Москвы в выпуск медтехники вложили почти 10 млрд рублей

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. За I квартал 2026 резиденты столичной особой экономической зоны "Технополис Москва" вложили в выпуск высокотехнологических медицинских изделий порядка 10 миллиарда рублей, цифра выросла в 1,1 раза по сравнению со схожим периодом в 2025 году, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что столица всесторонне поддерживает стратегически важные отрасли по поручению московского градоначальника Сергея Собянина.

"На базе столичной ОЭЗ более десяти предприятий-резидентов разрабатывают и производят инновационное медицинское оборудование для оказания экстренной помощи, бионические протезы, глюкометры, аппараты для ультразвуковой диагностики и искусственной вентиляции легких. Их совокупный объем инвестиций за время работы в особой экономической зоне составил почти 10 миллиардов рублей, а число созданных рабочих мест превысило тысячу", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Наибольшие инвестиции вложил резидент, который планирует выпуск титановых имплантов и комплектующих для ортопедии и травматологии. Объем вложений составил 3,6 миллиарда рублей. Сумму более 2,3 миллиарда рублей направил производитель изделий для стомированных пациентов.

Девять резидентов особой экономической зоны инвестируют в науку и разработки. Объем вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составил более 1 миллиарда рублей. Среди лидеров – производители бионических протезов и изделий для экстренной помощи, которые инвестировали более 770 миллионов рублей.

За 20 лет работы ОЭЗ "Технополис Москва" превратился в базовый хаб промышленности и центр притяжения технологических компаний. На десяти площадках зоны расположены производства свыше 240 предприятий. Общая площадь ОЭЗ – 430 гектаров.

Столица активно развивает инвестклимат и промышленный потенциал. Благодаря решениям Москвы увеличивается показатель производительности труда, а производства становятся эффективнее. Такие мероприятия вносят вклад в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".