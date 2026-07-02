Аппарат Лантратовой и МККК договорились продолжить обмен информацией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аппарат уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и Международный Комитет Красного Креста договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных.
- По итогам проверок установлено, что условия содержания военнопленных соответствуют большинству международных стандартов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и Международный Комитет Красного Креста (МККК) договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
Отмечается, что Лантратова провела рабочую встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич.
"Стороны договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что по итогам проверок установлено, что условия содержания военнопленных соответствуют большинству международных стандартов.