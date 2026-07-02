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Аппарат Лантратовой и МККК договорились продолжить обмен информацией - РИА Новости, 02.07.2026
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18:42 02.07.2026 (обновлено: 19:02 02.07.2026)
Аппарат Лантратовой и МККК договорились продолжить обмен информацией

Аппарат Лантратовой договорился с МККК о продолжении обмена информацией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аппарат уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и Международный Комитет Красного Креста договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных.
  • По итогам проверок установлено, что условия содержания военнопленных соответствуют большинству международных стандартов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и Международный Комитет Красного Креста (МККК) договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
Отмечается, что Лантратова провела рабочую встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич.
"Стороны договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что по итогам проверок установлено, что условия содержания военнопленных соответствуют большинству международных стандартов.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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