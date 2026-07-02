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В МВД рассказали о ходе поисков пропавших девочек в Кызыле - РИА Новости, 02.07.2026
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17:35 02.07.2026
В МВД рассказали о ходе поисков пропавших девочек в Кызыле

МВД: поиски пропавших девочек в Туве будут вестись до их нахождения

© Следком.Тыва/MAXСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, ушедши из дома около 18:00 в среду и до сих пор не вернулись.
  • Их телефоны были найдены на берегу Енисея, после чего к поискам подключились спасатели МЧС и были возбуждены уголовное дело и организована проверка прокуратурой.
  • Поисковые мероприятия будут вестись непрерывно до нахождения девочек, в них задействованы около 40 сотрудников полиции, около 70 волонтеров и другие службы.
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Поиски двух пропавших 13-летних девочек в Кызыле будут продолжаться непрерывно до тех пор, пока не будет установлено их местонахождение, сообщило МВД по республике.
Ранее ведомство сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС. Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.
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"Поисковые и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются и будут вестись непрерывно до установления местонахождения несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В течение дня в поисках задействованы около 40 сотрудников полиции, около 70 волонтеров, представители народных дружин, сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, водолазная группа. Обследовано около 11 километров береговой линии и прилегающей территории.
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