В МВД рассказали о ходе поисков пропавших девочек в Кызыле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, ушедши из дома около 18:00 в среду и до сих пор не вернулись.
- Их телефоны были найдены на берегу Енисея, после чего к поискам подключились спасатели МЧС и были возбуждены уголовное дело и организована проверка прокуратурой.
- Поисковые мероприятия будут вестись непрерывно до нахождения девочек, в них задействованы около 40 сотрудников полиции, около 70 волонтеров и другие службы.
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Поиски двух пропавших 13-летних девочек в Кызыле будут продолжаться непрерывно до тех пор, пока не будет установлено их местонахождение, сообщило МВД по республике.
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"Поисковые и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются и будут вестись непрерывно до установления местонахождения несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В течение дня в поисках задействованы около 40 сотрудников полиции, около 70 волонтеров, представители народных дружин, сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, водолазная группа. Обследовано около 11 километров береговой линии и прилегающей территории.