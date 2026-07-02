В Кызыле более ста человек участвуют в поисках двух пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 100 человек, включая главу МВД республики Юрия Завьялова, участвуют в поисках двух пропавших в Кызыле 13-летних девочек.
- Девочки ушли из своих домов в среду около 18:00 и до сих пор не вернулись, их телефоны найдены на берегу Енисея.
- В поисках задействованы сотрудники полиции, волонтеры, спасатели МЧС, возбуждено уголовное дело.
КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Более 100 человек, в том числе глава МВД республики Юрий Завьялов, участвуют в поисках пропавших в Кызыле двух 13-летних девочек, сообщило МВД Тувы.
"В течение дня в поисках задействованы около 40 сотрудников полиции, около 70 волонтеров, представители народных дружин, сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, водолазная группа... Обследовано около 11 километров береговой линии и прилегающей территории... Министр внутренних дел по республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов лично находится на месте проведения поисковых мероприятий", - говорится в сообщении.