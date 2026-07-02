Рейтинг@Mail.ru
Строительство газопровода среднего давления началось в ЗАО Москвы - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:10 02.07.2026
Строительство газопровода среднего давления началось в ЗАО Москвы

В Кунцеве началось строительство газопровода среднего давления

© АО "Мосгаз"Строительство газопровода
Строительство газопровода - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© АО "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали строительство газопровода среднего давления в Кунцеве в Москве, работы планируют завершить во втором квартале 2027 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к строительству трубопровода среднего давления в Кунцеве. Он позволит повысить надежность системы газоснабжения районной тепловой станции, которая обеспечивает отоплением и горячей водой жилые дома и предприятия", - говорится в сообщении.
Реконструкция путепровода - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
На юго-востоке Москвы реконструируют Горбатый путепровод
1 июля, 13:13
Поясняется, что работы проходят в густонаселенном районе на западе столицы. Строительство будет вестись поэтапно с минимальным воздействием на транспортную и иную инфраструктуру. Завершить работы планируют во втором квартале 2027 года.
"Трубопровод строят открытым и закрытым методами. На сложных участках с плотной застройкой применяют бурошнековое бурение. Эта технология позволяет прокладывать трубы без разрушения дорожного покрытия и зданий", - отмечается в сообщении.
При строительстве газопровода используют полиэтиленовые трубы. Этот материал способен выдерживать механические нагрузки и воздействие окружающей среды.
"Для дистанционного автоматизированного контроля энергоснабжения тепловой станции установят современный кран с электроприводом. В случае нештатной ситуации команда о закрытии задвижки поступит из центральной диспетчерской АО "Мосгаз" до приезда аварийной бригады", - дополняется в сообщении.
Подчеркивается, что при необходимости подачу газа можно будет оперативно остановить.
"При проектировании трубопровода эксперты учитывали планы по развитию района - новые инженерные сети обеспечат потребности его жителей на десятилетия", - заключается в сообщении.
Реконструкция газопровода - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
В Москве ведут реконструкцию газопровода в Косино-Ухтомском районе
15 июня, 10:54
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала