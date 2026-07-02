Строительство газопровода среднего давления началось в ЗАО Москвы

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали строительство газопровода среднего давления в Кунцеве в Москве, работы планируют завершить во втором квартале 2027 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к строительству трубопровода среднего давления в Кунцеве. Он позволит повысить надежность системы газоснабжения районной тепловой станции, которая обеспечивает отоплением и горячей водой жилые дома и предприятия", - говорится в сообщении.

Поясняется, что работы проходят в густонаселенном районе на западе столицы. Строительство будет вестись поэтапно с минимальным воздействием на транспортную и иную инфраструктуру. Завершить работы планируют во втором квартале 2027 года.

"Трубопровод строят открытым и закрытым методами. На сложных участках с плотной застройкой применяют бурошнековое бурение. Эта технология позволяет прокладывать трубы без разрушения дорожного покрытия и зданий", - отмечается в сообщении.

При строительстве газопровода используют полиэтиленовые трубы. Этот материал способен выдерживать механические нагрузки и воздействие окружающей среды.

"Для дистанционного автоматизированного контроля энергоснабжения тепловой станции установят современный кран с электроприводом. В случае нештатной ситуации команда о закрытии задвижки поступит из центральной диспетчерской АО "Мосгаз" до приезда аварийной бригады", - дополняется в сообщении.

Подчеркивается, что при необходимости подачу газа можно будет оперативно остановить.