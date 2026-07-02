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Депутаты Кубани внесли изменения в бюджет с расширением мер соцподдержки - РИА Новости, 02.07.2026
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Краснодарский край
 
13:23 02.07.2026
Депутаты Кубани внесли изменения в бюджет с расширением мер соцподдержки

Депутаты Кубани внесли изменения в бюджет 2026 г с расширением мер соцподдержки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Краснодар
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КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) внесли изменения в бюджет края на 2026 год с расширением мер соцподдержки, сообщается на сайте краевого парламента.
Очередная 84-я сессия, на которой депутаты ЗСК согласовали изменения в бюджет Краснодарского края, прошла под председательством Юрия Бурлачко. В рамках повестки заседания депутаты рассмотрели 37 вопросов.
"Первым депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в бюджет Краснодарского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. В расходной части на 2026 год… предусмотрено увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан на 12,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте законодательного собрания региона.
Так, законом предусмотрено увеличение расходов на приобретение движимого имущества для вновь созданных мест в муниципальных образовательных организациях – на 605 миллионов рублей. Кроме того, на обеспечение отдыха и оздоровления детей направят дополнительные 290 миллионов рублей.
Председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в ходе сессии подчеркнул, что бюджет региона, несмотря на существующие трудности, был и остается социально ориентированным. Юрий Бурлачко в качестве примеров привел увеличение финансирования госпрограмм по развитию образования, физической культуры и спорта, транспорта.
"Отдельным блоком я бы выделил социальную поддержку граждан, в нынешнем году в рамках госпрограммы ее финансирование планируется увеличить почти на 150 миллионов рублей. С перспективой на 2027 и 2028 годы запланировано серьезное увеличение расходов на развитие здравоохранения", - добавил Бурлачко.
 
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