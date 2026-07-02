Жителям и предпринимателям севера Крыма окажут дополнительную поддержку

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Крыма Сергей Аксенов посетил северные районы полуострова, где нарушено электроснабжение.

Он отметил, что жителям и предпринимателям региона будет оказана дополнительная поддержка.

Глава Крыма поручил решить вопрос помощи гражданам в негазифицированных населенных пунктах из-за отсутствия стабильного электроснабжения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посетил северные районы полуострова, в которых нарушено электроснабжение, и отметил, что жителям и предпринимателям региона будет оказана дополнительная поддержка.

Аксенов сообщил, что в четверг посетил города Армянск , Красноперекопск и Красноперекопский район, пограничные посты, автомобильные пункты пропуска, ключевые предприятия, где пообщался с людьми, а также провел рабочие совещания.

"Жители северной части Крыма сегодня оказались в наиболее непростой ситуации из-за действий противника... Предприниматели Армянска и прилегающих сел, Красноперекопска и Красноперекопского района, Джанкоя и Джанкойского района нуждаются в дополнительных мерах поддержки, в ближайшее время они будут разработаны", - написал Аксенов в своем канале на платформе " Макс ".

Аксенов поручил главам администраций муниципалитетов решить вопрос оказания помощи гражданам, проживающим в негазифицированных населенных пунктах, ввиду отсутствия стабильного электроснабжения. Он также отметил, что несмотря на то, что враг тестирует на Крыме новые технологии ведения дроновой войны, система противодействия совершенствуется, с дежурными службами были определены основные направления работы.