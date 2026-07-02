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Жителям и предпринимателям севера Крыма окажут дополнительную поддержку - РИА Новости, 02.07.2026
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21:29 02.07.2026
Жителям и предпринимателям севера Крыма окажут дополнительную поддержку

Аксенов: жителям и предпринимателям севера Крыма окажут дополнительную поддержку

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле Джанкоя
Стелла Крым - край Партизанской славы возле Джанкоя - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Стелла "Крым - край Партизанской славы" возле Джанкоя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Крыма Сергей Аксенов посетил северные районы полуострова, где нарушено электроснабжение.
  • Он отметил, что жителям и предпринимателям региона будет оказана дополнительная поддержка.
  • Глава Крыма поручил решить вопрос помощи гражданам в негазифицированных населенных пунктах из-за отсутствия стабильного электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посетил северные районы полуострова, в которых нарушено электроснабжение, и отметил, что жителям и предпринимателям региона будет оказана дополнительная поддержка.
Аксенов сообщил, что в четверг посетил города Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район, пограничные посты, автомобильные пункты пропуска, ключевые предприятия, где пообщался с людьми, а также провел рабочие совещания.
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"Жители северной части Крыма сегодня оказались в наиболее непростой ситуации из-за действий противника... Предприниматели Армянска и прилегающих сел, Красноперекопска и Красноперекопского района, Джанкоя и Джанкойского района нуждаются в дополнительных мерах поддержки, в ближайшее время они будут разработаны", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
Аксенов поручил главам администраций муниципалитетов решить вопрос оказания помощи гражданам, проживающим в негазифицированных населенных пунктах, ввиду отсутствия стабильного электроснабжения. Он также отметил, что несмотря на то, что враг тестирует на Крыме новые технологии ведения дроновой войны, система противодействия совершенствуется, с дежурными службами были определены основные направления работы.
В среду и четверг глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что четыре города и три района на севере и западе Крыма временно обесточены из-за внешнего воздействия, ведутся восстановительные работы. В регионе также нарушено нормальное водоснабжение из-за проблем с электроснабжением.
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Республика КрымАрмянскДжанкойСергей Аксенов (политик)
 
 
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