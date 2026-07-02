Мэр в Мексике обручился с самкой крокодила

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула обручился с самкой каймана в рамках традиционного ритуала.
- Цель такого символического союза — призвать богов обеспечить дожди, хороший урожай, мир и спокойствие в городе.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мэр одного из мексиканских городков обручился с самкой каймана, которую называют "маленькой принцессой", ради мира и спокойствия горожан, сообщает газета Jornada.
Обручение состоялось в рамках традиционного ритуала, проводимого в городке Сан-Педро-Уамелула уже более 500 лет.
"В рамках этого обряда самка каймана... вступает в символический союз с мэром", - говорится в публикации.
Целью такого необычного "брачного союза" является приношение дара богам, чтобы те обеспечили дожди, хороший урожай, мир и спокойствие в городе.
В этих местах крокодилы ассоциируются с удачной рыбалкой - основным источником пропитания для жителей. Перед бракосочетанием "невесте" завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал.
Церемония бракосочетания завершается танцем молодых и поцелуем.
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