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В Красноярске журналистку осудили на 1,5 года работ за фейки о ВС России - РИА Новости, 02.07.2026
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14:42 02.07.2026 (обновлено: 14:43 02.07.2026)
В Красноярске журналистку осудили на 1,5 года работ за фейки о ВС России

В Красноярске журналистку Хустик осудили на 1,5 года работ за фейки о ВС России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Красноярская журналистка Светлана Хустик* получила 1,5 года принудительных работ по уголовному делу о фейках о российской армии.
  • Она также лишена права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, сроком на 3 года.
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Красноярская журналистка Светлана Хустик* получила 1,5 года принудительных работ по уголовному делу о фейках о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
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"В Красноярске журналист признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ… Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы осужденной", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете, сроком на 3 года.
Хустик* была арестована в сентябре 2025 года. Управление СК РФ по региону сообщало, что журналистка подозревается в распространении фейков о действиях российской армии. По данным следствия, в мае 2023 года она, будучи журналистом иностранного интернет-издания, внесенного в реестр иноагентов, опубликовала интервью, содержащее заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в зоне СВО, и получила за работу 64 тысячи рублей.
В октябре того же года Светлана Хустик* была внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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