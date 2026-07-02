В Красноярске журналистку осудили на 1,5 года работ за фейки о ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ Красноярская журналистка Светлана Хустик* получила 1,5 года принудительных работ по уголовному делу о фейках о российской армии.

Она также лишена права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, сроком на 3 года.

КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Красноярская журналистка Светлана Хустик* получила 1,5 года принудительных работ по уголовному делу о фейках о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

« "В Красноярске журналист признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ… Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы осужденной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете, сроком на 3 года.

Хустик* была арестована в сентябре 2025 года. Управление СК РФ по региону сообщало, что журналистка подозревается в распространении фейков о действиях российской армии. По данным следствия, в мае 2023 года она, будучи журналистом иностранного интернет-издания, внесенного в реестр иноагентов, опубликовала интервью, содержащее заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в зоне СВО, и получила за работу 64 тысячи рублей.

В октябре того же года Светлана Хустик* была внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.