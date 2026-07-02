В Краснодаре пьяный водитель в халате врезался в стену жилого дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре пьяный водитель в халате протаранил несколько припаркованных автомобилей и врезался в стену многоквартирного дома.
- Инцидент произошел утром на проспекте имени писателя Знаменского.
- В результате ДТП никто не пострадал, полиция проводит проверку.
КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Полиция Краснодара проводит проверку по факту ДТП с участием пьяного водителя, который, как следует из видео с моментом аварии, на полном ходу протаранил несколько автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома, а затем врезался в стену возле подъезда и вышел из машины в банном халате.
Соответствующие кадры публикуют местные СМИ. За несколько секунд до столкновения возле подъезда проходил мужчина. Согласно видеокадрам, когда водитель вышел из автомобиля, он был одет в банный халат.
«
"В 6 часов утра на проспекте имени писателя Знаменского 42-летний водитель "Мерседеса" не справился с управлением и протаранил припаркованные автомобили "Лада", BMW и Toyota. Затем лихач на полном ходу влетел в стену многоквартирного дома", - говорится в сообщении полиции.
В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля находился в состоянии опьянения. В результате ДТП никто не пострадал. Полиция проводит проверку.