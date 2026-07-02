В Краснодаре пьяный водитель в халате врезался в стену жилого дома

КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Полиция Краснодара проводит проверку по факту ДТП с участием пьяного водителя, который, как следует из видео с моментом аварии, на полном ходу протаранил несколько автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома, а затем врезался в стену возле подъезда и вышел из машины в банном халате.