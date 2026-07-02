Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре пьяный водитель в халате врезался в стену жилого дома - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 02.07.2026
В Краснодаре пьяный водитель в халате врезался в стену жилого дома

В Краснодаре пьяный водитель протаранил 3 машины и врезался в стену дома

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре пьяный водитель в халате протаранил несколько припаркованных автомобилей и врезался в стену многоквартирного дома.
  • Инцидент произошел утром на проспекте имени писателя Знаменского.
  • В результате ДТП никто не пострадал, полиция проводит проверку.
КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Полиция Краснодара проводит проверку по факту ДТП с участием пьяного водителя, который, как следует из видео с моментом аварии, на полном ходу протаранил несколько автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома, а затем врезался в стену возле подъезда и вышел из машины в банном халате.
Соответствующие кадры публикуют местные СМИ. За несколько секунд до столкновения возле подъезда проходил мужчина. Согласно видеокадрам, когда водитель вышел из автомобиля, он был одет в банный халат.
«
"В 6 часов утра на проспекте имени писателя Знаменского 42-летний водитель "Мерседеса" не справился с управлением и протаранил припаркованные автомобили "Лада", BMW и Toyota. Затем лихач на полном ходу влетел в стену многоквартирного дома", - говорится в сообщении полиции.
В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля находился в состоянии опьянения. В результате ДТП никто не пострадал. Полиция проводит проверку.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
В Петербурге пьяный водитель сбил ребенка на детской площадке
20 июня, 11:52
 
ПроисшествияКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала