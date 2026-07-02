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Украинка Костюк не пожала руку Блинковой после матча Уимблдона - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Теннис
 
19:01 02.07.2026
Украинка Костюк не пожала руку Блинковой после матча Уимблдона

Украинская теннисистка Костюк не пожала руку Блинковой после матча Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаЦентральный корт Уимблдонского турнира под крышей
Центральный корт Уимблдонского турнира под крышей - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Центральный корт Уимблдонского турнира под крышей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Анне Блинковой после матча второго круга Уимблдонского турнира.
  • Анна Блинкова уступила Марте Костюк со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Анне Блинковой после матча второго круга Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В четверг 114-я ракетка мира Блинкова уступила посеянной под 12-м номером Костюк со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6 за 2 часа 33 минуты. После завершения встречи спортсменки покинули корт, не пожав друг другу руки.
В третьем круге Костюк сыграет с посеянной под 23-м номером американкой Эммой Наварро.
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