Украинка Костюк не пожала руку Блинковой после матча Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Анне Блинковой после матча второго круга Уимблдонского турнира.
- Анна Блинкова уступила Марте Костюк со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Анне Блинковой после матча второго круга Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В третьем круге Костюк сыграет с посеянной под 23-м номером американкой Эммой Наварро.