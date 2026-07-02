Королев наградил выпускников-отличников Тверской области

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев вручил региональные награды выпускникам-отличникам и представителям педагогического и родительского сообщества в четверг в конгресс-холле в Завидове.

Открывая торжественную церемонию, глава Верхневолжья подчеркнул, что в этом году ЕГЭ на 100 баллов сдали 72 выпускника региона, из них десять – 200-бальников и один 300-бальник. Такого результата в Верхневолжье не было за всю историю проведения экзамена.

"И именно в этот знаменательный год стартует новая традиция бала выпускников – собирать ребят, которые хорошо отучились, чтобы отдохнуть в красивом месте перед поступлением в вуз. Сейчас вы вступаете в яркую и интересную пору своей жизни, когда у вас есть все возможности и вы можете осуществить любой выбор. Те знания, которые вы получили в школе, и все то, что дали вам родители, – это два крыла, на которых вы полетите во взрослую жизнь", — приводит слова Королева пресс-служба правительства Тверской области.

Он добавил, что правительство региона делает все, чтобы выпускники остались в Верхневолжье: создают рабочие места, развивают экономику. Также по его мнению, важно помнить родной край независимо от того, где они будут работать или жить.

Королев вручил региональные награды представителям педагогического и родительского сообщества, внесших вклад в воспитание одаренных детей и развитие системы образования Верхневолжья. Почетной грамотой губернатора награждена директор региональной средней школы с углубленным изучением математики №17 Ирина Орлова.

Благодарность губернатора объявлена учителю русского языка и литературы Тверского лицея Олегу Морозову, который подготовил пять стобалльников ЕГЭ по русскому языку.

В пресс-службе указали, что большую роль в воспитании детей, мотивации их на получение новых знаний и реализацию способностей играют и родители, поддерживая и вдохновляя ребят. Благодарностью губернатора отмечен труд Сергея и Елены Сапелкиных из Торжокского округа. В их семье – десять детей. Шестеро из них, уже окончивших школу, – золотые медалисты. В том числе выпускник этого года Тихон. Он планирует реализовать себя в сфере программной инженерии.

"Это говорит о том, что большая семья – это не преграда для того, чтобы дети учились хорошо и получали образование. Дети берут друг с друга пример. Младшие уже смотрят, как Тихон хорошо сдал экзамены, гордятся и радуются за него", – поделилась Сапелкина, которая указом президента удостоена звания "Мать-героиня".

Благодарственные письма губернатора Тверской области за выдающиеся достижения в учебе Королев вручил выпускницам гимназии №44 города Твери Дарье Аховой и Веронике Родионовой, выпускникам Тверского лицея Ивану Курочкину и Марине Щетининой, выпускникам средней школы №17 города Твери Дарье Макаровой и Артему Мамкину. Благодарственных писем главы региона удостоены выпускник СОШ №3 города Твери Егор Галушкин, выпускница средней школы №3 Кашина Алина Монжосова, выпускница Удомельской гимназии №3 имени О.Г. Макарова Алина Питева.

Награжден благодарственным письмом губернатора Федор Ковшов, окончивший Тверское суворовское военное училище и получивший высший балл сразу по трем ЕГЭ – профильной математике, русскому языку и химии.

"Очень доволен результатом, долго шел к нему. Готовился весь период обучения, учил материал своевременно, и не возникало трудностей в повторении. Я уже подал документы в медицинские вузы, собираюсь связать свою жизнь с лечением онкологии. Это одна из наиболее распространенных проблем в здравоохранении, поэтому я решил посвятить свою жизнь изучению этого направления", – рассказал Ковшов.

В пресс-службе отметили, что всего в этом году школы Тверской области покинули более 5 тысяч ребят, из них 507 – золотые медалисты. Таким образом, каждый десятый выпускник Верхневолжья закончил обучение с отличием.