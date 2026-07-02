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"Решающая фаза". Писториус выступил с признанием о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.07.2026
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11:31 02.07.2026 (обновлено: 22:04 02.07.2026)
"Решающая фаза". Писториус выступил с признанием о конфликте на Украине

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о решающей фазе конфликта на Украине

© AP Photo / Lisi NiesnerМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Lisi Niesner
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине, возможно, вступил в решающую фазу.
  • Политик отметил, что Киев нуждается в деньгах.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинский конфликт находится на решающем этапе, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Der Spiegel.
"Он, возможно, вступил в решающую фазу, нам следует использовать этот момент", — рассказал политик.
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Писториус также отметил, что Киев "нуждается в деньгах".
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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