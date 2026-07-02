Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине, возможно, вступил в решающую фазу.
- Политик отметил, что Киев нуждается в деньгах.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинский конфликт находится на решающем этапе, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Der Spiegel.
"Он, возможно, вступил в решающую фазу, нам следует использовать этот момент", — рассказал политик.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.