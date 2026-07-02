Конференция по применению ИИ в бизнесе собрала более 1000 участников

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Практическая конференция "ИИ КОНФА 2026", посвященная применению искусственного интеллекта в бизнесе, собрала свыше тысячи участников в Бизнес.Технограде на ВДНХ, сообщают организаторы.

Программа конференции включала выступления более 100 экспертов-практиков из ведущих российских компаний. Участники обсудили, как ИИ уже сегодня трансформирует маркетинг, продажи, управление персоналом и операционные процессы. Были представлены рабочие инструменты и реальные кейсы, которые помогают решать ежедневные профессиональные задачи.

Одним из главных тезисов большинства докладов стала мысль о том, что человека заменит не искусственный интеллект, а специалист, который научился успешно управлять ИИ. Поэтому совершенствование навыков работы с ИИ становится центральным вектором во всех сферах бизнеса, отмечается в сообщении.

Помимо докладов, для участников были организованы панельные дискуссии, а также мастер-классы ведущих специалистов, где на практике можно было освоить создание ИИ-агентов. Вместо традиционных кофе-брейков были предложены интерактивные форматы нетворкинга – "мировое кафе" и серии коротких встреч.