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Конференция по применению ИИ в бизнесе собрала более 1000 участников - РИА Новости, 02.07.2026
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18:50 02.07.2026
Конференция по применению ИИ в бизнесе собрала более 1000 участников

ИИ-решения для бизнеса обсудили в ходе конференции в Бизнес.Технограде на ВДНХ

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Практическая конференция "ИИ КОНФА 2026", посвященная применению искусственного интеллекта в бизнесе, собрала свыше тысячи участников в Бизнес.Технограде на ВДНХ, сообщают организаторы.
Программа конференции включала выступления более 100 экспертов-практиков из ведущих российских компаний. Участники обсудили, как ИИ уже сегодня трансформирует маркетинг, продажи, управление персоналом и операционные процессы. Были представлены рабочие инструменты и реальные кейсы, которые помогают решать ежедневные профессиональные задачи.
Одним из главных тезисов большинства докладов стала мысль о том, что человека заменит не искусственный интеллект, а специалист, который научился успешно управлять ИИ. Поэтому совершенствование навыков работы с ИИ становится центральным вектором во всех сферах бизнеса, отмечается в сообщении.
Помимо докладов, для участников были организованы панельные дискуссии, а также мастер-классы ведущих специалистов, где на практике можно было освоить создание ИИ-агентов. Вместо традиционных кофе-брейков были предложены интерактивные форматы нетворкинга – "мировое кафе" и серии коротких встреч.
Следующая "ИИ КОНФА" пройдет осенью 2026 года.
 
ТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)ВДНХБизнес
 
 
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