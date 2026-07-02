МОСКВА, 2 июл - пресс-служба AdIndex. Конференция "AdIndex Сити" прошла в Москве. Более 2,7 тысячи представителей брендов, агентств, медиа и технологических компаний собрались, чтобы вместе найти ответы на главные вопросы рекламного рынка.

В этом году конференция прошла под темой "Звездный путь: Рекламный Вояджер" — символом индустрии, которая продолжает движение вперед, несмотря на турбулентность и новые технологии.

Деловая программа: дискуссии и внезапные озарения

Восемь тематических потоков объединили более 250 спикеров. В центре внимания конференции — искусственный интеллект, рекламные технологии, новые модели потребления контента, борьба за внимание аудитории, эффективность маркетинга, развитие данных и аналитики, а также будущее медиарынка.

Главной дискуссией дня стала пленарная сессия "Новая рекламная нормальность: кто и как формирует правила рынка".

Президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров подчеркнул, что от фазы постоянного роста большинство бизнесов многих стран переходят в затяжную стагнацию. Это требует от бизнеса более гибких решений, внимательного планирования и пересмотра привычных стратегий.

© Фото : Пресс-служба AdIndex Конференция "AdIndex Сити" прошла в Москве © Фото : Пресс-служба AdIndex Конференция "AdIndex Сити" прошла в Москве

Также эксперт уделил внимание развитию искусственного интеллекта. По его словам, индустрия постепенно переходит от эпохи программного обеспечения к эпохе ИИ, который развивается значительно быстрее традиционных цифровых продуктов.

О трансформации потребительского поведения рассказал директор "Авито Рекламы" Яков Пейсахзон. По его словам, современным брендам важно ориентироваться не только на интересы пользователей, но и на жизненные события, которые становятся триггером для новых покупок. Появление домашнего питомца, переезд или продажа автомобиля могут точнее сигнализировать о будущих потребностях человека, чем классические поведенческие данные.

О необходимости менять подход к медиапланированию говорил генеральный директор Mediasystem (система средств массовой информации – ред.) Олег Темботов. Рынок требует отказаться от долгосрочных стратегических моделей в пользу тактической гибкости. При этом краткосрочные промоактивности далеко не всегда оказываются эффективнее долгосрочного стратегического процесса создания и развития ценности бренда, формирования его узнаваемого образа и укрепления доверия и лояльности аудитории. При правильной частоте коммуникации именно он способен обеспечить лучший результат.

Коммерческий директор T2 AdTech (рекламные технологии российского оператора мобильной связи T2 – ред.) Татьяна Ковалевская обратила внимание на изменение структуры медиапотребления. Пользователи все чаще взаимодействуют не с традиционными медиа, а с персонализированными алгоритмическими лентами. Сегодня основную долю внимания аудитории занимают социальные сети и мессенджеры, видеосервисы, маркетплейсы и финансовые приложения. Именно алгоритмы становятся главным посредником между человеком и цифровой средой, а искусственный интеллект — основой персонализированного пользовательского опыта, отметила эксперт.

Член правления, коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов отметил, что российский рекламный рынок по объему уже сопоставим с южнокорейским: 981 миллиард рублей в России и 994 миллиардов рублей в Корее. Также у них высокий уровень интернет-проникновения: 92 против 94,5%.

Одной из главных проблем эксперт назвал перегрев рекламных платформ, когда спрос со стороны рекламодателей превышает доступный объем качественной аудитории. В таких условиях брендам необходимо активнее экспериментировать с форматами коммуникации и искать новые точки контакта с пользователями.

© Фото : Пресс-служба AdIndex Конференция "AdIndex Сити" прошла в Москве © Фото : Пресс-служба AdIndex Конференция "AdIndex Сити" прошла в Москве

Директор по работе с агентствами и партнерами рекламной сети "Яндекс" Виктория Кинаш отметила, что сегодня алгоритмы искусственного интеллекта отвечают пользователю менее чем за четыре секунды, а в перспективе практически вся реклама будет управляться автоматически. При этом главным конкурентным преимуществом останется способность человека использовать ИИ эффективнее других.

На протяжении всего дня участники говорили о том, какие стратегии работают на новых цифровых платформах, как брендам взаимодействовать с алгоритмами, какие форматы содержания сегодня оказываются наиболее востребованными и почему одни коммуникации становятся частью культуры, а другие проходят незамеченными. Также обсудили феномен вирусности, культуру отмены и поиск баланса между смелой коммуникацией и репутационными рисками. Спикеры делились практическими кейсами, обсуждали изменения потребительского поведения и искали ответы на вопросы, которые определяют развитие рекламной индустрии.

Премия "Высокая Технология"

Завершился "AdIndex Сити" церемонией вручения первой отраслевой премии "Высокая Технология", отметившей лучшие технологические решения рекламного рынка. Главную награду, Гран-при в номинации "Платформа года", получила МТС Ads.

Полный список лауреатов первой премии "Высокая Технология" опубликован в спецпроекте AdIndex.

Сейчас на сайте спецпроекта конференции доступны фотографии, презентации спикеров и другие материалы. В ближайшее время спецпроект продолжит пополняться новым контентом .