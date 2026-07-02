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Кировскую область отметили за поддержку педагогического сообщества - РИА Новости, 02.07.2026
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
12:42 02.07.2026
Кировскую область отметили за поддержку педагогического сообщества

Тетерский отметил Кировскую область за поддержку педагогического сообщества

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчитель на уроке
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Известный педагог, ученый и общественный деятель Сергей Тетерский назвал Кировскую область одним из лидеров в поддержке педагогического сообщества, сообщает пресс-служба правительства региона.
Тетерский вместе с кировскими педагогами работал на площадках Слета участников конкурса "Учитель года Кировской области". Тема слета в этом году – "Педагогический поход".
"Тетерский не впервые посещает Кировскую область, хорошо знаком с проектами и инициативами, которые реализуются в образовательной сфере региона. По словам ученого, Кировская область – один из лидеров страны в поддержке педагогического сообщества", - говорится в сообщении.
Как отметил ученый, во многом это стало возможным благодаря команде руководителей региона.
"Губернатор Кировской области Александр Соколов, председатель законодательного собрания Роман Береснев и курирующий образование заместитель председателя правительства Светлана Шумайлова - профессиональные учителя. Они на собственном опыте знают цену напряженного учительского труда и понимают его истинную значимость", - цитирует пресс-служба слова Тетерского.
Он напомнил, что президент России заявил о необходимости закрепления за учителем особого статуса, ведь именно школа обеспечивает победу в глобальном противостоянии добра и зла, формируя мировоззрение новых поколений.
"Вятка находится в авангарде этого государственного приоритета, демонстрируя всей стране системный подход к решению насущных вызовов в сфере образования, воспитания и молодежной политики", – подчеркнул Тетерский.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, в Кировской области действует комплекс поддержки учителей – премия губернатора "Педагогический талант", премии "За вклад в развитие малой Родины", премии учителям физики и математики за высокие баллы ЕГЭ выпускников, ежемесячные выплаты классным руководителям и советникам директоров по воспитанию. В регионе работает федеральная программа "Земский учитель".
Тетерский поблагодарил руководство региона "за создание беспрецедентной системы поддержки учительства".
"Только за последнее время в области выделено более 55 миллионов рублей на премии и гранты учителям, учреждены выплаты молодым специалистам для сельской местности, проиндексированы зарплаты и введены дополнительные поощрения за победы учеников в олимпиадах и высокие баллы ЕГЭ. Образовательные организации планово ремонтируются, строятся новые, оснащаются современным оборудованием, создается сеть уникальных воспитательно-образовательных и молодежных пространств", – приводятся в сообщении слова Тетерского.
 
Кировская областьАлександр СоколовОбразование
 
 
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