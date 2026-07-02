Кировскую область отметили за поддержку педагогического сообщества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Известный педагог, ученый и общественный деятель Сергей Тетерский назвал Кировскую область одним из лидеров в поддержке педагогического сообщества, сообщает пресс-служба правительства региона.

Тетерский вместе с кировскими педагогами работал на площадках Слета участников конкурса "Учитель года Кировской области". Тема слета в этом году – "Педагогический поход".

"Тетерский не впервые посещает Кировскую область, хорошо знаком с проектами и инициативами, которые реализуются в образовательной сфере региона. По словам ученого, Кировская область – один из лидеров страны в поддержке педагогического сообщества", - говорится в сообщении.

Как отметил ученый, во многом это стало возможным благодаря команде руководителей региона.

"Губернатор Кировской области Александр Соколов, председатель законодательного собрания Роман Береснев и курирующий образование заместитель председателя правительства Светлана Шумайлова - профессиональные учителя. Они на собственном опыте знают цену напряженного учительского труда и понимают его истинную значимость", - цитирует пресс-служба слова Тетерского.

Он напомнил, что президент России заявил о необходимости закрепления за учителем особого статуса, ведь именно школа обеспечивает победу в глобальном противостоянии добра и зла, формируя мировоззрение новых поколений.

"Вятка находится в авангарде этого государственного приоритета, демонстрируя всей стране системный подход к решению насущных вызовов в сфере образования, воспитания и молодежной политики", – подчеркнул Тетерский.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, в Кировской области действует комплекс поддержки учителей – премия губернатора "Педагогический талант", премии "За вклад в развитие малой Родины", премии учителям физики и математики за высокие баллы ЕГЭ выпускников, ежемесячные выплаты классным руководителям и советникам директоров по воспитанию. В регионе работает федеральная программа "Земский учитель".

Тетерский поблагодарил руководство региона "за создание беспрецедентной системы поддержки учительства".