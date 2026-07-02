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Суд приговорил экс-главу спецслужбы Киргизии к четырем годам тюрьмы - РИА Новости, 02.07.2026
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19:11 02.07.2026
Суд приговорил экс-главу спецслужбы Киргизии к четырем годам тюрьмы

Экс-главу ГКНБ Киргизии приговорили к 4 годам по делу о подготовке госпереворота

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего главу ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества и применением пробации по делу о подготовке госпереворота.
  • Экс-глава ГКНБ признан виновным в приготовлении к насильственному захвату власти и оправдан по обвинению в злоупотреблении служебным положением.
БИШКЕК, 2 июл - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего главу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества и применением пробации по делу о подготовке госпереворота, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Решение суда зачитал председательствующий на процессе судья Азирет Медеров.
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Суд, кроме приговора, проходил в закрытом для прессы режиме. Экс-глава ГКНБ признан виновным в приготовлении к насильственному захвату власти и оправдан по злоупотреблению своим ответственным служебным положением. Вместе с Ташиевым по делу проходили еще семь обвиняемых, среди которых экс-генпрокурор Курманкул Зулушев, экс-спикер парламента республики Нурланбек Тургунбек уулу и другие бывшие чиновники.
В начале февраля 2026 года в СМИ Киргизии было опубликовано обращение к президенту Садыру Жапарову и тогдашнему спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу с призывом провести в стране досрочные президентские выборы. Подписи под документом поставили 75 человек - в том числе бывшие премьеры, экс-депутаты, активисты и представители интеллигенции. В МВД посчитали, что это обращение могло привести к политической напряженности в обществе. По данному факту возбудили дело и задержали ряд бывших чиновников и депутатов.
В середине февраля указом президента Садыра Жапарова были освобождены от должностей глава госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Ташиев и три его заместителя, а также ряд других высокопоставленных чиновников. Спикер парламента Тургунбек уулу подал в отставку.
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