Суд приговорил экс-главу спецслужбы Киргизии к четырем годам тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего главу ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества и применением пробации по делу о подготовке госпереворота.

Экс-глава ГКНБ признан виновным в приготовлении к насильственному захвату власти и оправдан по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

БИШКЕК, 2 июл - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего главу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества и применением пробации по делу о подготовке госпереворота, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Решение суда зачитал председательствующий на процессе судья Азирет Медеров.

Суд, кроме приговора, проходил в закрытом для прессы режиме. Экс-глава ГКНБ признан виновным в приготовлении к насильственному захвату власти и оправдан по злоупотреблению своим ответственным служебным положением. Вместе с Ташиевым по делу проходили еще семь обвиняемых, среди которых экс-генпрокурор Курманкул Зулушев, экс-спикер парламента республики Нурланбек Тургунбек уулу и другие бывшие чиновники.

В начале февраля 2026 года в СМИ Киргизии было опубликовано обращение к президенту Садыру Жапарову и тогдашнему спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу с призывом провести в стране досрочные президентские выборы. Подписи под документом поставили 75 человек - в том числе бывшие премьеры, экс-депутаты, активисты и представители интеллигенции. В МВД посчитали, что это обращение могло привести к политической напряженности в обществе. По данному факту возбудили дело и задержали ряд бывших чиновников и депутатов.