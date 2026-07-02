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Экс-спикера парламента Киргизии приговорили к четырем годам тюрьмы - РИА Новости, 02.07.2026
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19:07 02.07.2026
Экс-спикера парламента Киргизии приговорили к четырем годам тюрьмы

Суд приговорил экс-спикера парламента Киргизии к четырем годам тюрьмы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНурланбек Тургунбек уулу
Нурланбек Тургунбек уулу - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Нурланбек Тургунбек уулу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-спикера парламента Киргизии Нурланбека Тургунбек уулу приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией имущества и применением пробации по делу о подготовке госпереворота.
  • Вместе с Тургунбек уулу по делу проходил бывший глава спецслужб Камчыбек Ташиев, получивший аналогичное наказание.
БИШКЕК, 2 июл - РИА Новости. Суд в Бишкеке приговорил экс-спикера парламента Киргизии Нурланбека Тургунбек уулу к 4 годам тюрьмы с конфискацией имущества и применением пробации по делу о подготовке госпереворота, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил приговорить к 4 годам (заключения - ред.) с конфискацией имущества", - озвучил решение председательствующий на процессе судья Азирет Медеров, добавив, что к экс-спикеру будет применена пробация.
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Суд, кроме оглашения приговора, проходил в закрытом для прессы режиме. Экс-спикер парламента признан виновным в приготовлении к насильственному захвату власти. Вместе с Тургунбек уулу по делу проходили еще семь обвиняемых, среди которых бывший глава спецслужб Камчыбек Ташиев, получивший аналогичное наказание.
В начале февраля 2026 года в СМИ Киргизии было опубликовано обращение к президенту Садыру Жапарову и тогдашнему спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу с призывом провести в стране досрочные президентские выборы. Подписи под документом поставили 75 человек - в том числе бывшие премьеры, экс-депутаты, активисты и представители интеллигенции. В МВД посчитали, что это обращение могло привести к политической напряженности в обществе. По данному факту возбудили дело и задержали ряд бывших чиновников и депутатов.
В середине февраля указом президента Садыра Жапарова были освобождены от должностей глава госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Ташиев и три его заместителя, а также ряд других высокопоставленных чиновников. Спикер парламента Тургунбек уулу подал в отставку.
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