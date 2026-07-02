Экс-спикера парламента Киргизии приговорили к четырем годам тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-спикера парламента Киргизии Нурланбека Тургунбек уулу приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией имущества и применением пробации по делу о подготовке госпереворота.

Вместе с Тургунбек уулу по делу проходил бывший глава спецслужб Камчыбек Ташиев, получивший аналогичное наказание.

БИШКЕК, 2 июл - РИА Новости. Суд в Бишкеке приговорил экс-спикера парламента Киргизии Нурланбека Тургунбек уулу к 4 годам тюрьмы с конфискацией имущества и применением пробации по делу о подготовке госпереворота, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил приговорить к 4 годам (заключения - ред.) с конфискацией имущества", - озвучил решение председательствующий на процессе судья Азирет Медеров, добавив, что к экс-спикеру будет применена пробация.

Суд, кроме оглашения приговора, проходил в закрытом для прессы режиме. Экс-спикер парламента признан виновным в приготовлении к насильственному захвату власти. Вместе с Тургунбек уулу по делу проходили еще семь обвиняемых, среди которых бывший глава спецслужб Камчыбек Ташиев, получивший аналогичное наказание.

В начале февраля 2026 года в СМИ Киргизии было опубликовано обращение к президенту Садыру Жапарову и тогдашнему спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу с призывом провести в стране досрочные президентские выборы. Подписи под документом поставили 75 человек - в том числе бывшие премьеры, экс-депутаты, активисты и представители интеллигенции. В МВД посчитали, что это обращение могло привести к политической напряженности в обществе. По данному факту возбудили дело и задержали ряд бывших чиновников и депутатов.