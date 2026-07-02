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Камболов стал первым кандидатом на пост президента Южной Осетии - РИА Новости, 02.07.2026
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23:32 02.07.2026
Камболов стал первым кандидатом на пост президента Южной Осетии

Марат Камболов стал первым кандидатом на пост президента Южной Осетии

© Фото : пресс-служба правительства Южной ОсетииМарат Камболов
Марат Камболов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Южной Осетии
Марат Камболов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марат Камболов стал первым кандидатом на пост президента Южной Осетии.
  • Собрание инициативной группы по его выдвижению запланировано на 7 июля.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Врио президента Южной Осетии Марат Камболов стал первым кандидатом на пост президента республики, следует из заявления на официальном сайте администрации президента.
На прошлой неделе президент республики Алан Гаглоев объявил о своей отставке и перешел на должность советника президента РФ. Временное исполнение обязанностей главы государства было возложено на председателя правительства республики Марата Камболова.
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"В поддержку выдвижения Марата Камболова в Центральную избирательную комиссию Республики Южная Осетия передан подписной документ, сформированный по инициативе работников фабрики "БТК-4", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что следующим этапом станет проведение собрания инициативной группы, которое запланировано на 7 июля. Администрация президента Южной Осетии подчеркивает, что в ходе собрания будут выполнены все предусмотренные законодательством процедуры, необходимые для дальнейшего участия кандидата в избирательной кампании.
Ранее госагентство Рес передавало, что парламент Южной Осетии назначил досрочные выборы президента на 18 сентября.
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В миреЮжная ОсетияМарат Камболов
 
 
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