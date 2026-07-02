Камболов стал первым кандидатом на пост президента Южной Осетии

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Врио президента Южной Осетии Марат Камболов стал первым кандидатом на пост президента республики, следует из заявления на официальном сайте администрации президента.

В заявлении отмечается, что следующим этапом станет проведение собрания инициативной группы, которое запланировано на 7 июля. Администрация президента Южной Осетии подчеркивает, что в ходе собрания будут выполнены все предусмотренные законодательством процедуры, необходимые для дальнейшего участия кандидата в избирательной кампании.