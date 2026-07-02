Каллас устроила истерику после российского удара возмездия по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении добиваться расширения санкций против России.
- Российские войска нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области, а также поразили аэродромы ВСУ в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что намерена добиваться расширения санкций против России после ударов возмездия по военным объектам в украинских городах.
«
"Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России", — написала она в соцсети Х.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.