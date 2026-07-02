Краткий пересказ от РИА ИИ Комментаторы в соцсети X раскритиковали слова Каи Каллас о российском ударе возмездия по военным целям в украинских городах.

Пользователи отметили, что санкции ЕС не работают, а финансирование Киева лишь усугубляет ситуацию.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о российских ударах возмездия по военным объектам в украинских городах.

Верховный представитель ЕС в четверг призвала усилить давление на Москву , а также отметила, что будет продвигать новые антироссийские ограничения.

"Эта необразованная идиотка до сих пор не понимает, что санкции не работают", — отметил один комментатор.

"Продолжайте отправлять на Украину оружие, деньги и разведданные. Только не делайте вид, что вы не принимаете непосредственного участия в этом конфликте. Чем больше глупые западные лидеры усугубляют ситуацию, тем выше риск получить удар "Орешником", — написал другой.

"Вы скоро потеряете свою власть, и даже должность, которую вы занимаете, вскоре исчезнет. Чем скорее, тем лучше для того миллиарда людей, у которых вы воруете, чтобы финансировать конфликт с Россией. Вас следует навсегда изгнать из ЕС", — обрушился с критикой третий.

"Рядом со словом "безумие" в каждом словаре и энциклопедии должна стоять ваша фотография", — заключил еще один пользователь.

Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.