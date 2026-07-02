Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комментаторы в соцсети X раскритиковали слова Каи Каллас о российском ударе возмездия по военным целям в украинских городах.
- Пользователи отметили, что санкции ЕС не работают, а финансирование Киева лишь усугубляет ситуацию.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о российских ударах возмездия по военным объектам в украинских городах.
"Эта необразованная идиотка до сих пор не понимает, что санкции не работают", — отметил один комментатор.
"Продолжайте отправлять на Украину оружие, деньги и разведданные. Только не делайте вид, что вы не принимаете непосредственного участия в этом конфликте. Чем больше глупые западные лидеры усугубляют ситуацию, тем выше риск получить удар "Орешником", — написал другой.
"Вы скоро потеряете свою власть, и даже должность, которую вы занимаете, вскоре исчезнет. Чем скорее, тем лучше для того миллиарда людей, у которых вы воруете, чтобы финансировать конфликт с Россией. Вас следует навсегда изгнать из ЕС", — обрушился с критикой третий.
"Рядом со словом "безумие" в каждом словаре и энциклопедии должна стоять ваша фотография", — заключил еще один пользователь.
Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.