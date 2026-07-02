Головин призвал сделать День ветеранов боевых действий памятной датой

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. "Единая Россия" поддерживает идею придать Дню ветеранов общефедеральный статус, сообщил Герой России, член Высшего совета ЕР, представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму Владислав Головин.

Он рассказал, что об этом просят ветераны и общественные объединения со всей страны.