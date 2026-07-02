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Головин призвал сделать День ветеранов боевых действий памятной датой - РИА Новости, 02.07.2026
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12:10 02.07.2026 (обновлено: 16:02 02.07.2026)
Головин призвал сделать День ветеранов боевых действий памятной датой

ЕР предложила сделать День ветеранов боевых действий федеральным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Головин
Владислав Головин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владислав Головин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия "Единая Россия" считает справедливым сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. "Единая Россия" поддерживает идею придать Дню ветеранов общефедеральный статус, сообщил Герой России, член Высшего совета ЕР, представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму Владислав Головин.
Он рассказал, что об этом просят ветераны и общественные объединения со всей страны.
"Поэтому считаю, что было бы справедливым и своевременным сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным", — сказал Головин.
День ветеранов боевых действий с 2009 года ежегодно отмечается 1 июля. Он посвящен памяти и уважению всех, кто с оружием в руках отстаивал интересы страны, защищал ее свободу и суверенитет, участвовал в боевых действиях и локальных конфликтах на территории СССР, России и других государств после 1945 года.
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