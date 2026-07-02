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В Азербайджане заявили, что изучают возможности участия в операциях НАТО - РИА Новости, 02.07.2026
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12:14 02.07.2026
В Азербайджане заявили, что изучают возможности участия в операциях НАТО

Гасанов: Азербайджан изучает возможности участия своих военных в операциях НАТО

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Азербайджан изучает возможности участия своих военных в операциях ООН и НАТО.
  • Более 3 тысяч военнослужащих азербайджанской армии приняли участие в миротворческих операциях с 1999 года.
  • Азербайджан взаимодействует с НАТО с 1992 года и присоединился к программе «Партнерство ради мира» в 1994 году.
БАКУ, 2 июл – РИА Новости. Азербайджан изучает возможности участия своих военных в различных операциях, проводимых ООН и НАТО, заявил глава азербайджанского минобороны Закир Гасанов.
"Турбулентные геополитические процессы и конфликты в различных регионах показывают, что роль миротворцев возрастает. Азербайджан как член мирового сообщества и ООН поддерживает все инициативы, по сохранению мира и глобальной безопасности. В настоящее время изучаются возможности участия азербайджанской армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО в целях содействия сохранению международного мира", - сказал Гасанов.
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По его словам, более 3 тысяч военнослужащих азербайджанской армии приняли участие в миротворческих операциях в различных регионах мира с 1999 года.
Азербайджан официально взаимодействует с НАТО с 1992 года, а в 1994 году присоединился к ключевой рамочной программе "Партнерство ради мира".
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