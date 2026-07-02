В Азербайджане заявили, что изучают возможности участия в операциях НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Азербайджан изучает возможности участия своих военных в операциях ООН и НАТО.

Более 3 тысяч военнослужащих азербайджанской армии приняли участие в миротворческих операциях с 1999 года.

Азербайджан взаимодействует с НАТО с 1992 года и присоединился к программе «Партнерство ради мира» в 1994 году.

БАКУ, 2 июл – РИА Новости. Азербайджан изучает возможности участия своих военных в различных операциях, проводимых ООН и НАТО, заявил глава азербайджанского минобороны Закир Гасанов.

"Турбулентные геополитические процессы и конфликты в различных регионах показывают, что роль миротворцев возрастает. Азербайджан как член мирового сообщества и ООН поддерживает все инициативы, по сохранению мира и глобальной безопасности. В настоящее время изучаются возможности участия азербайджанской армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО в целях содействия сохранению международного мира", - сказал Гасанов.

По его словам, более 3 тысяч военнослужащих азербайджанской армии приняли участие в миротворческих операциях в различных регионах мира с 1999 года.