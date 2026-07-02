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"В последние годы Хельсинки проводили ужасную политику в отношении России без всякой причины, кроме русофобии. Вместо нормализации отношений она решила встать на чью-то сторону в войне, в которой не принимала участия, а затем проводила агрессивную политику. Для восстановления нормальных отношений Финляндии следует выйти из НАТО, которая принесла одни проблемы", — резюмировал политик.