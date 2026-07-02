Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема из партии «Альянс свободы» прокомментировал закрытие ряда погранпереходов между Финляндией и Россией в условиях высокой напряженности.
- По мнению Арманд Мема, вступление Финляндии в НАТО принесло негативные последствия, и для нормализации отношений с Россией стране следует выйти из альянса.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х прокомментировал закрытие ряда погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией.
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"Закрытие границ между Финляндией и Россией происходит в момент высокой напряженности. Нынешнее финское правительство виновато в нынешней катастрофической ситуации, как в экономике, так и в растущей нестабильности", — написал он.
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"В последние годы Хельсинки проводили ужасную политику в отношении России без всякой причины, кроме русофобии. Вместо нормализации отношений она решила встать на чью-то сторону в войне, в которой не принимала участия, а затем проводила агрессивную политику. Для восстановления нормальных отношений Финляндии следует выйти из НАТО, которая принесла одни проблемы", — резюмировал политик.
Во вторник сообщалось, что правительство России временно ограничило пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией.