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"Одни проблемы". Ситуация на границе с Россией вызвала ужас в Финляндии - РИА Новости, 02.07.2026
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22:06 02.07.2026
"Одни проблемы". Ситуация на границе с Россией вызвала ужас в Финляндии

Мема: закрытие границ между Финляндией и РФ происходит в момент напряженности

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема из партии «Альянс свободы» прокомментировал закрытие ряда погранпереходов между Финляндией и Россией в условиях высокой напряженности.
  • По мнению Арманд Мема, вступление Финляндии в НАТО принесло негативные последствия, и для нормализации отношений с Россией стране следует выйти из альянса.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х прокомментировал закрытие ряда погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией.
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"Закрытие границ между Финляндией и Россией происходит в момент высокой напряженности. Нынешнее финское правительство виновато в нынешней катастрофической ситуации, как в экономике, так и в растущей нестабильности", — написал он.
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По его мнению, вступление в НАТО принесло ужасные последствия для Финляндии.
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"В последние годы Хельсинки проводили ужасную политику в отношении России без всякой причины, кроме русофобии. Вместо нормализации отношений она решила встать на чью-то сторону в войне, в которой не принимала участия, а затем проводила агрессивную политику. Для восстановления нормальных отношений Финляндии следует выйти из НАТО, которая принесла одни проблемы", — резюмировал политик.
Во вторник сообщалось, что правительство России временно ограничило пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией.
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