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Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве - РИА Новости, 02.07.2026
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06:06 02.07.2026 (обновлено: 06:26 02.07.2026)
Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве

Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве на востоке Финского залива

© AP Photo / Adrian DennisФинские военные
Финские военные - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Adrian Dennis
Финские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финляндия ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива.
  • Причины введения ограничений не уточняются.
РИА Новости.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Финляндия ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ВВС страны.
"Финляндия ввела временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива", - говорится в публикации агентства.
Агентство не приводит причины введения ограничений и другие подробности.
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