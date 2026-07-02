Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финляндия ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива.
- Причины введения ограничений не уточняются.
РИА Новости.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Финляндия ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ВВС страны.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Финляндия ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ВВС страны.
"Финляндия ввела временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива", - говорится в публикации агентства.
Агентство не приводит причины введения ограничений и другие подробности.