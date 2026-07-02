Финляндия сняла временные ограничения в воздушном пространстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Финляндии сняли временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти Финляндии сняли временное ограничение над восточной частью Финского залива, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ВВС.
"Финляндия сняла временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива", - говорится в публикации агентства.
Ранее агентство передавало, что страна ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива. Агентство не приводило причины введения меры и другие подробности.