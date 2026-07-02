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Торговые предприятия в Венесуэле возвращаются к работе после землетрясений - РИА Новости, 02.07.2026
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03:08 02.07.2026
Торговые предприятия в Венесуэле возвращаются к работе после землетрясений

Торговля в венесуэльской Ла-Гуайре постепенно возобновляется после землетрясений

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости
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Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Торговые предприятия в центре венесуэльского штата Ла-Гуайра постепенно возвращаются к работе после разрушительных землетрясений.
  • Работа бизнеса осложняется нехваткой персонала, перебоями с поставками и транспортными ограничениями.
  • В наиболее пострадавших кварталах многие уцелевшие торговые точки остаются закрытыми, а некоторые магазины бесплатно раздают жителям питьевую воду.
ЛА-ГУАЙРА, 2 июл - РИА Новости. Торговые предприятия в центре венесуэльского штата Ла-Гуайра спустя неделю после разрушительных землетрясений постепенно возвращаются к работе в условиях нехватки персонала, перебоев с поставками и транспортных ограничений, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы понемногу распродаем то, что осталось в холодильниках. Раньше работали с семи утра до семи вечера, а теперь - примерно с половины восьмого утра до четырех дня", - рассказал агентству сотрудник мясной лавки в муниципалитете Карлос-Сублетте Антонио Кольменарес.
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По его словам, многие магазины уже открылись, однако поставщики пока не возобновили регулярные поставки продукции. Владельцы торговых точек рассчитывают получить новые партии товаров только на следующей неделе и продолжают обзванивать поставщиков.
Корреспондент агентства убедился, что в центральной части Ла-Гуайры, которая пострадала меньше других районов, жители организованно делают покупки, а часть магазинов обслуживает клиентов через приоткрытые двери. Возобновили работу и две автозаправочные станции. В то же время в наиболее пострадавших кварталах многие уцелевшие торговые точки остаются закрытыми, а некоторые магазины бесплатно раздают жителям питьевую воду.
Работа бизнеса осложняется ограничениями на въезд гражданского транспорта в Ла-Гуайру, введенными властями для обеспечения беспрепятственного проезда машин экстренных служб. Из-за этого сотрудники, живущие в Каракасе, часто приезжают на работу с опозданием и вынуждены раньше закрывать магазины.
Жительница Каракаса Арленис Линарес, работающая в компании по импорту продуктов питания, рассказала РИА Новости, что после стихийного бедствия добираться до работы стало значительно сложнее, поскольку часть общественного транспорта до сих пор не работает.
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"Хорошо, что удалось вернуться к работе, потому что сейчас такая ситуация в стране: если не работаешь - практически не ешь. Поэтому приходится выходить на работу", - сказала она.
Продавец Брандо Морильо, находившийся на рабочем месте во время землетрясения, отметил, что, несмотря на пережитое, жители постепенно возвращаются к привычной жизни.
"Все произошло очень быстро. Здесь было тяжелее, чем в некоторых других местах, несколько зданий обрушились. Но, несмотря на все случившееся, люди понемногу возвращаются к обычной жизни", - сказал он.
По последним данным властей Венесуэлы, жертвами двух землетрясений 24 июня стали 2295 человек, более 11,2 тысячи получили ранения. Из-под завалов удалось спасти 6461 человека. Временные убежища продолжают принимать около 30 тысяч пострадавших.
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