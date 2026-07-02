Торговые предприятия в Венесуэле возвращаются к работе после землетрясений

Краткий пересказ от РИА ИИ Торговые предприятия в центре венесуэльского штата Ла-Гуайра постепенно возвращаются к работе после разрушительных землетрясений.

Работа бизнеса осложняется нехваткой персонала, перебоями с поставками и транспортными ограничениями.

В наиболее пострадавших кварталах многие уцелевшие торговые точки остаются закрытыми, а некоторые магазины бесплатно раздают жителям питьевую воду.

ЛА-ГУАЙРА, 2 июл - РИА Новости. Торговые предприятия в центре венесуэльского штата Ла-Гуайра спустя неделю после разрушительных землетрясений постепенно возвращаются к работе в условиях нехватки персонала, перебоев с поставками и транспортных ограничений, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы понемногу распродаем то, что осталось в холодильниках. Раньше работали с семи утра до семи вечера, а теперь - примерно с половины восьмого утра до четырех дня", - рассказал агентству сотрудник мясной лавки в муниципалитете Карлос-Сублетте Антонио Кольменарес.

По его словам, многие магазины уже открылись, однако поставщики пока не возобновили регулярные поставки продукции. Владельцы торговых точек рассчитывают получить новые партии товаров только на следующей неделе и продолжают обзванивать поставщиков.

Корреспондент агентства убедился, что в центральной части Ла-Гуайры, которая пострадала меньше других районов, жители организованно делают покупки, а часть магазинов обслуживает клиентов через приоткрытые двери. Возобновили работу и две автозаправочные станции. В то же время в наиболее пострадавших кварталах многие уцелевшие торговые точки остаются закрытыми, а некоторые магазины бесплатно раздают жителям питьевую воду.

Работа бизнеса осложняется ограничениями на въезд гражданского транспорта в Ла-Гуайру, введенными властями для обеспечения беспрепятственного проезда машин экстренных служб. Из-за этого сотрудники, живущие в Каракасе , часто приезжают на работу с опозданием и вынуждены раньше закрывать магазины.

Жительница Каракаса Арленис Линарес, работающая в компании по импорту продуктов питания, рассказала РИА Новости, что после стихийного бедствия добираться до работы стало значительно сложнее, поскольку часть общественного транспорта до сих пор не работает.

"Хорошо, что удалось вернуться к работе, потому что сейчас такая ситуация в стране: если не работаешь - практически не ешь. Поэтому приходится выходить на работу", - сказала она.

Продавец Брандо Морильо, находившийся на рабочем месте во время землетрясения, отметил, что, несмотря на пережитое, жители постепенно возвращаются к привычной жизни.

"Все произошло очень быстро. Здесь было тяжелее, чем в некоторых других местах, несколько зданий обрушились. Но, несмотря на все случившееся, люди понемногу возвращаются к обычной жизни", - сказал он.