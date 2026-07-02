Рейтинг@Mail.ru
Забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян отпустили из-под стражи - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 02.07.2026 (обновлено: 21:30 02.07.2026)
Забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян отпустили из-под стражи

Забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россиян отпустили из-под стражи

© REUTERS / Adam GrayНеизвестные забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг
Неизвестные забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Adam Gray
Неизвестные забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов) забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и развернули пацифистский баннер.
  • В четверг состоялись предварительные слушания по делу против пары, на которых они не признали вину.
  • Фигуранты дела освобождены из-под стражи без денежного залога.
НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. Забравшиеся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россияне отпущены из-под стражи, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных документов.
Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение.
В четверг состоялись предварительные слушания по делу против пары.
"Освобождены без денежного залога", - говорится в судебной базе.
Там указано, что фигуранты дела выпущены из-под стражи. В ходе судебного заседания они не признали вину, следует из документа.
Двоих неизвестных заметили на шпиле небоскреба в полдень среды местного времени, позже в полиции Нью-Йорка РИА Новости сообщили, что 32-летний Иван Кузнецов и 33-летняя Ангелина Николау были арестованы в 13.18 (20.18 мск). В суде их обвинили в попытке умышленного создания опасности для жизни, попытке порчи имущества, попытке незаконного проникновения в здание, а также в незаконном подъеме на высотные конструкции.
Российские руферы забрались на Empire State Building в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Руферам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг, предъявили восемь обвинений
Вчера, 03:44
 
Нью-Йорк (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала