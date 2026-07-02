Забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян отпустили из-под стражи

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов) забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и развернули пацифистский баннер.

В четверг состоялись предварительные слушания по делу против пары, на которых они не признали вину.

Фигуранты дела освобождены из-под стражи без денежного залога.

НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. Забравшиеся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россияне отпущены из-под стражи, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных документов.

Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение.

В четверг состоялись предварительные слушания по делу против пары.

"Освобождены без денежного залога", - говорится в судебной базе.

Там указано, что фигуранты дела выпущены из-под стражи. В ходе судебного заседания они не признали вину, следует из документа.